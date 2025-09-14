Românii nu mai au nevoie de viză ca să intre în Africa de Sud

Începând cu data de 3 septembrie 2025, cetățenii români care călătoresc în Africa de Sud în scop turistic și pentru o perioadă mai mică sau egală cu 90 de zile nu au nevoie de viză, informează MAE.

Intrarea în Africa de Sud este permisă cu pașaportul electronic, care trebuie să aibă o valabilitate de minimum 30 de zile de la data planificată a ieșirii de pe teritoriul Africii de Sud și să dispună de cel puțin două file albe.

Copiii care călătoresc cu ambii părinți au nevoie, pe lângă pașaport, și de viza valabilă, certificatul de naștere românesc al minorului, modelul nou, în care este scris numele ambilor părinți.

Pentru minorii care călătoresc fără unul dintre părinți este necesară declarația celuilalt părinte pentru călătoria minorului, cu o valabilitate de minimum patru luni de la data redactării.

Pericol de malarie

Nu există vaccinuri obligatorii pentru intrarea în Africa de Sud, cu excepția vaccinului împotriva febrei galbene, în cazul în care persoana care intră în această țară vine dintr-o zonă endemică.

În anumite zone ale țării există pericolul infestării cu malarie.

Reglementări vamale

La intrarea în ţară este permisă introducerea următoarelor cantităţi de produse, fără a se plăti taxe vamale:

400 de ţigări (2 cartuşe)

250 grame de tutun

50 de trabucuri

1L băuturi spirtoase

2L de vin

50 ml de parfum

250 ml apă de toaletă

Cadouri, suveniruri şi alte bunuri care să nu depăşească suma de 1.500 Rand (aprox. 80 USD)

Sume de bani – 10.000 USD de persoană

Peste aceste cantităţi, taxele vamale aplicabile sunt, de regulă, de 20% din valoarea produselor.

Este interzisă introducerea în ţară a oricăror produse alimentare, seminţe sau plante.