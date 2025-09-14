Accident rutier cumplit cu 3 cetățeni români în Bulgaria / Un bărbat și o femeie au murit pe loc în urma unui impact devastator cu un camion / O altă femeie are picioarele rupte

Un accident devastator în care au fost implicați trei cetățeni români a avut loc în Bulgaria duminică după-amiază, între satele Vonesha Voda și Vaglevtsi, din Veliko Târnovo, potrivit borbabg.com.

Un bărbat și o femeie au murit pe loc. O altă femeie are picioarele rupte.

Trei mașini înmatriculate în România circulau în coloană la Pasajul Republicii.

Prima mașină din coloană a intrat în depășire, pe contrasens, și s-a lovit frontal de un camion.

A urmat o coliziune în lanț cu următoarele două mașini, din care a rezultat moartea instantanee a bărbatului și a uneia dintre femei.

Echipele de salvare sosite la fața locului au fost nevoite să taie panourile metalice ale mașinilor zdrobite, pentru a scoate cadavrele celor doi și pe femeia rănită.

Drumul spre Hainboaz este blocat din cauza teribilului accident.

Autoturismele de pe traseu au fost redirecționate, în timp ce trenurile marfare au fost nevoite să staționeze.

Parchetul Districtual continuă cercetările.