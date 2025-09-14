Accident grav în Capitală: șoferul unui Mercedes a fugit după impact, o femeie a ajuns la spital

Un accident grav a avut loc în Capitală, duminică după-amiază, la intersecția dintre Bulevardul Mircea Eliade și Primăverii, relatează gandul.ro.

Au fost implicate două autoturisme, un SUV Mercedes (înmatriculat în Argeș) și un Audi A6 (înmatriculat în București). Din imaginile de la fața locului, se observă că ambele mașini au fost serios avariate.

Potrivit surselor Gândul, o femeie din Audi a fost transportată la spital, iar șoferul din Mercedes a părăsit locul accidentului imediat după impact.