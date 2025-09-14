Prima pagină » Social » Accident grav în Capitală: șoferul unui Mercedes a fugit după impact, o femeie a ajuns la spital

Accident grav în Capitală: șoferul unui Mercedes a fugit după impact, o femeie a ajuns la spital

Un accident grav s-a produs duminică după-amiază la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii din București. Două autoturisme, un Mercedes și un Audi A6, au fost avariate serios, iar o femeie din Audi a fost transportată la spital.
Moşteanu despre o eventuală demisie a premierului: „Nu cred că va demisiona. Nu are cine să îl înlocuiască în momentul ăsta”
Moşteanu despre o eventuală demisie a premierului: „Nu cred că va demisiona. Nu are cine să îl înlocuiască în momentul ăsta”
Bătaie pe o stradă din Craiova: Un bărbat a murit şi mai multe persoane au fost rănite
Bătaie pe o stradă din Craiova: Un bărbat a murit şi mai multe persoane au fost rănite
Ministrul Apărării: România a trimis 23 de pachete de echipament militar către Ucraina
Ministrul Apărării: România a trimis 23 de pachete de echipament militar către Ucraina
Ucigașul lui Charlie Kirk a fost arestat/ Asasinul este Tyler Robinson, 22 de ani. Mesaje antifasciste găsite pe cartușele acestuia / Autoritățile din Utah cer pedeapsa capitală
Ucigașul lui Charlie Kirk a fost arestat/ Asasinul este Tyler Robinson, 22 de ani. Mesaje antifasciste găsite pe cartușele acestuia / Autoritățile din Utah cer pedeapsa capitală
Accident la Timiş: copil de patru ani şi alţi doi pasageri răniţi într-o coliziune violentă
Accident la Timiş: copil de patru ani şi alţi doi pasageri răniţi într-o coliziune violentă
Gabriel Pecheanu
14 sept. 2025, 16:43, Social

Un accident grav a avut loc în Capitală, duminică după-amiază, la intersecția dintre Bulevardul Mircea Eliade și Primăverii, relatează gandul.ro.

Au fost implicate două autoturisme, un SUV Mercedes (înmatriculat în Argeș) și un Audi A6 (înmatriculat în București). Din imaginile de la fața locului, se observă că ambele mașini au fost serios avariate.

Potrivit surselor Gândul, o femeie din Audi a fost transportată la spital, iar șoferul din Mercedes a părăsit locul accidentului imediat după impact.