Prima pagină » Politic » Ministrul Apărării avertizează: Va trebui să ne obișnuim cu incursiunile dronelor rusești

Ministrul Apărării avertizează: Va trebui să ne obișnuim cu incursiunile dronelor rusești

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, afirmă că România trebuie să se aștepte la repetarea incidentelor cu drone rusești în spațiul aerian, care fac parte dintr-o strategie de testare a NATO și că singura soluție este coordonarea strânsă cu aliații și întărirea capacităților de apărare.
Zece persoane amendate pentru acces ilegal cu ATV-uri, motociclete și mașini în pădurile din Bacău
Zece persoane amendate pentru acces ilegal cu ATV-uri, motociclete și mașini în pădurile din Bacău
Accident grav în Capitală: șoferul unui Mercedes a fugit după impact, o femeie a ajuns la spital
Accident grav în Capitală: șoferul unui Mercedes a fugit după impact, o femeie a ajuns la spital
Moşteanu despre o eventuală demisie a premierului: „Nu cred că va demisiona. Nu are cine să îl înlocuiască în momentul ăsta”
Moşteanu despre o eventuală demisie a premierului: „Nu cred că va demisiona. Nu are cine să îl înlocuiască în momentul ăsta”
Bătaie pe o stradă din Craiova: Un bărbat a murit şi mai multe persoane au fost rănite
Bătaie pe o stradă din Craiova: Un bărbat a murit şi mai multe persoane au fost rănite
Ministrul Apărării: România a trimis 23 de pachete de echipament militar către Ucraina
Ministrul Apărării: România a trimis 23 de pachete de echipament militar către Ucraina
Gabriel Pecheanu
14 sept. 2025, 21:41, Politic

„Da. Punând cap la cap toate aceste evenimente din ultimele zile, da, este singura explicație solidă”, spune la Digi24 ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, întrebat dacă este de părere că Vladimir Putin testează NATO prin aceste incursiuni ale dronelor.

Întrebat dacă se așteaptă ca astfel de incidente să sporească în perioada următoare, el afirmă că „va trebui să ne obișnuim cu ele și vom ajunge la un moment dat să vedem și pacea între Ucraina și Rusia, însă și după această pace vom vedea provocări la Marea Neagră multă vreme de acolo”.

„Evaluarea mea în momentul ăsta cu toate datele pe care am, e că, cum spuneam, va trebui să ne obișnuim pe de o parte, pe de altă parte să descurajăm astfel de provocări. Și asta putem face doar fiind bine coordonați cu aliații și fiind bine echipați și înzestrați”, adaugă ministrul Apărării.

El menționează că România va urma modelul polonez de producere de drone împreună cu ucrainenii.

„Am fost în Ucraina și am avut discuții acolo. Am vizitat trei fabrici de drone. Am avut discuții cu ministrul apărării, domnul Șmihal și am arătat disponibilitatea noastră de a construi drone ucrainene în România. E posibil chiar mâine sau în următoarele zile să avem prima videoconferință de follow-up cu ucrainenii pentru a începe să ducem înainte această procedură. Trebuie să ne mișcăm foarte repede până la anul în mai să închidem un contract pentru producția de astfel de drone”, încheie Moșteanu.