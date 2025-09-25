ROMATSA obține certificarea internațională pentru aviație ecologică

Romatsa a obținut acreditarea GreenATM Nivel 3, un pas înainte în direcția sustenabilității în aviație. Distincția vine din partea CANSO – Organizația Serviciilor de Navigație Aeriană Civilă, care reprezintă furnizorii de servicii de trafic aerian din întreaga lume.

Anunțul a fost făcut joi, în cadrul unei întâlniri CANSO, desfășurată la Montreal – Canada, cu ocazia Adunării Generale a Organizației Aviației Civile Internaționale.

Aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Romatsa a fost reprezentată de directorul general, Adrian Cojoc, care a primit certificarea din partea liderului CANSO, Simon Hocquard.

„Acreditarea întărește rolul ROMATSA ca partener de încredere, inovator și orientat spre viitor, în construcția aviației globale de mâine”, a transmis instituția.

Evaluare în cinci pași pentru un cer mai curat

Programul GreenATM, lansat de CANSO în 2022, este cadrul internațional de evaluare a performanței de mediu pentru furnizorii de servicii de navigație aeriană. Scopul este de a ghida operatorii în reducerea amprentei de carbon prin optimizarea rutelor, eficiență energetică și politici sustenabile.

Acreditarea este structurată pe cinci niveluri, de la simple angajamente (nivelul 1) la inovare și leadership în sustenabilitate (nivelul 5). Nivelul 3, denumit „Managed”, arată că planurile de protecție a mediului nu există doar pe hârtie, ci sunt puse în aplicare și urmărite atent.

Proiectele-cheie care au convins CANSO

ROMATSA a obținut acreditarea de nivel 3 după ce a demonstrat progrese semnificative în mai multe domenii dintre cele evaluate. Printre acestea se numără optimizarea traiectoriilor de zbor prin implementarea proiectului Free Route Airspace, care permite aeronavelor să urmeze rute directe, reducând astfel consumul de combustibil și emisiile.

De asemenea, instituția a reușit o integrare eficientă cu rețeaua EUROCONTROL Network Manager, contribuind la o mai bună coordonare a traficului aerian la nivel european. Un alt element apreciat a fost utilizarea flexibilă a spațiului aerian, adaptată atât cerințelor operaționale, cât și considerentelor de mediu. Nu în ultimul rând, ROMATSA se implică activ în proiecte europene de cercetare și inovare, precum SESAR (Single European Sky ATM Research).

Soluții inteligente în aviație

Potrivit CANSO, regia autonomă românească a făcut pași concreți spre sustenabilitate. În 2022, ROMATSA a instalat o centrală fotovoltaică la Centrul de Control al Traficului Aerian București, acoperind 10% din necesarul energetic al clădirii și reducând emisiile cu peste 150 de tone de CO₂ anual. Între timp, sistemele fotovoltaice au fost extinse și în alte centre regionale.

Proiectul ROMAirTCM permite simulări avansate pentru planificarea dinamică a spațiului aerian, îmbunătățind eficiența operațională și reducând indirect emisiile, iar alte inițiative includ și sistemele AMAN (Arrival Management), care reduc întârzierile și optimizează consumul de combustibil în faza de sosire.

Provocările abia încep

Obținerea nivelului 3 este un pas important, dar nu final. Următoarele etape vizează optimizarea completă a proceselor, integrarea energiei regenerabile la scară largă, inovație și implicare în cercetare, toate condiții necesare pentru atingerea nivelurilor 4 și 5 în cadrul GreenATM.

„Felicităm ROMATSA pentru obținerea acreditării de nivel 3 în cadrul programului nostru GreenATM. Implicarea sa pentru integrarea sustenabilității în operațiunile de navigație aeriană este lăudabilă”, au transmis reprezentanții CANSO.