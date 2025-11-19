Aeroportul din Nisa își reduce emisiile cu 90% și obține cea mai înaltă certificare verde

Cu un trafic anual ce depășește 15 milioane de pasageri și conexiuni directe către 122 de destinații în 45 de țări, Aeroportul Nisa se impune ca un nod strategic în rețeaua aeriană franceză. Atingerea Nivelului 5, obținută cu cinci ani mai devreme decât ținta ambițioasă de decarbonizare stabilită pentru 2030 de către grupul Mundys, condus de Andrea Mangoni, reprezintă un succes notabil. Aeroportul a reușit să reducă emisiile directe (Scope 1 și 2) cu peste 90% față de nivelurile din 2010. Acest lucru a fost posibil printr-o serie de măsuri structurale și tehnologice implementate cu rigurozitate în ultimul deceniu, arată Green and Blue.

Inovații tehnologice și strategii transformatoare

Programul de sustenabilitate al aeroportului Nisa se bazează pe o serie de inițiative cheie:

utilizarea exclusivă a energiei electrice din surse regenerabile;

integrarea unei flote de autovehicule electrice pentru operațiunile interne;

utilizarea biodieselului HVO 100 în zonele unde electrificarea nu este încă fezabilă;

implementarea unor sisteme termice integrate de înaltă eficiență și înlocuirea gazului cu biometan sau soluții geotermale.

Aceste investiții strategice au transformat aeroportul într-un model european de gestionare durabilă a resurselor.

Obiectiv: zero emisii indirecte până în 2050

Pe termen lung, aeroportul Nisa își propune eliminarea completă a emisiilor indirecte (Scope 3). Acest lucru este estimat până în 2050, incluzând aici și emisiile asociate operațiunilor aeronavelor și activităților conexe. Grupul Mundys a integrat aceste obiective ambițioase în strategia sa de mediu, social și guvernanță (ESG) și în Planul de Acțiune Climatică. Grupul beneficiază de un portofoliu sănătos de finanțări verzi în valoare de 5,3 miliarde de euro. Acesta include credite legate de sustenabilitate și obligațiuni verzi.

Elisabetta De Bernardi, Chief Asset Management Officer la Mundys, a subliniat că aceste rezultate confirmă angajamentul ferm al grupului față de dezvoltarea unor infrastructuri cât mai sustenabile. În paralel, Aeroportul Leonardo da Vinci din Roma, parte a aceluiași grup, derulează proiecte inovatoare. Printre acestea se află cea mai mare infrastructură solară aeroportuară din Europa și sistemul „Pioneer”, care permite stocarea energiei regenerabile în baterii provenite de la vehicule electrice retrase din uz.