Salvați Copiii: Generația Nesiguranței / Mai puțin de jumătate dintre elevii români sunt optimiști în privința viitorului lor profesional

Mai puțin de jumătate dintre elevii români care urmează să susțină Evaluarea Națională sau Bacalaureatul sunt optimiști în privința viitorului lor profesional, iar pentru mulți dintre ei ideea de a-și deschide o afacere este mai atractivă decât continuarea studiilor, arată o anchetă realizată de „Salvați Copiii România”.

Potrivit datelor, doar 49,3% dintre elevi au o perspectivă optimistă asupra carierei, în timp ce aproximativ 41% adoptă o poziție neutră, iar un procent redus se declară pesimiști.

În același timp, aproape jumătate dintre liceeni sunt nemulțumiți de modul în care școala îi pregătește pentru viața profesională, ceea ce indică un deficit important în zona orientării în carieră.

Antreprenoriatul, mai atractiv decât studiile

Ancheta „Salvați Copiii” relevă o schimbare de mentalitate: 39,5% dintre elevi își doresc să își deschidă o afacere, în timp ce doar 22,3% ar opta pentru continuarea studiilor.

Această orientare spre antreprenoriat este și mai pronunțată în rândul elevilor de gimnaziu, care sunt mai deschiși către opțiuni considerate riscante.

Teama de eșec, principala barieră

Cea mai mare dificultate în alegerea unui traseu profesional este teama de eșec, menționată de peste 60% dintre respondenți. Alte obstacole importante sunt incertitudinea legată de viitor și lipsa informațiilor despre opțiunile de carieră.

Consilierea în carieră, insuficient accesată

Doar 2 din 5 elevi au participat la activități de orientare în carieră, în timp ce 27,5% nu sunt deloc familiarizați cu conceptul și 26,7% îl cunosc, dar nu au beneficiat de activități relevante.

Cu toate acestea, există interes: aproape o treime dintre elevi ar fi dispuși să aloce cel puțin trei ore pe lună pentru astfel de activități.

Încrederea elevilor: părinții, pe primul loc

Când vine vorba de sprijin în alegerea carierei, elevii au cea mai mare încredere în: părinți (73,8%) și în resurse digitale (49,3%).

Profesorii și consilierii școlari sunt mai puțin creditați, cu procente sub 40%.

Cum ar cheltui elevii banii

Dacă ar avea o sumă mare de bani, elevii ar prioritiza cheltuielile „durabile” (locuință/mașină) în procent de 28,4%. 21,9% ar opta pentru afaceri și doar 15,4% – pentru educația proprie.

Un detaliu relevant: mai mulți elevi ar cheltui bani pe haine decât pe călătorii, iar un procent mic preferă jocurile de noroc în locul cărților.

Proiect pentru orientare în carieră

Datele fac parte din proiectul „What’s Next 2.0”, derulat de Salvați Copiii România, împreună cu Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și parteneri din Cluj, Iași și Mureș.

Proiectul vizează sprijinirea a peste 2.700 de elevi prin consiliere vocațională și acces la o platformă online dedicată orientării în carieră.

Potrivit organizației, astfel de programe sunt esențiale, deoarece mulți tineri se simt „debusolați” și presați să ia decizii importante fără a avea suficiente informații sau sprijin.

Impactul programului

Rezultatele preliminare arată că participarea la sesiuni de consiliere are efecte vizibile: