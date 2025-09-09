Salvatori români participă la cel mai mare exercițiu de gestionare a dezastrelor majore, inițiat de NATO

Organizat în perioada 07-12 septembrie, sub egida Centrului Euro-Atlantic de Coordonare a Răspunsului la Dezastre (EADRCC) și în colaborare cu autoritățile bulgare, exercițiu simulează un scenariu complex, cu multiple riscuri, precum: cutremure, fenomene meteorologice extreme, mișcări necontrolate ale populației, amenințări cibernetice și CBRN (chimice, biologice, radiologice și nucleare), ce vor afecta populația și infrastructura din zona orașului Montana a transmis IGSU.

România participă cu un modul de răspuns la dezastre format din 31 de pompieri militari, 9 medici și 6 asistenți medicali, care include o echipă de management a modului de răspuns la dezastre, o echipă specializată în operarea camerei hiperbare și acordarea tratamentelor cu oxigen, o echipă de căutare-salvare urbană, o echipă CBRN, o echipă medicală de urgență și o echipă de simulare în realitatea virtuală, pregătite să intervină în operațiuni de căutare-salvare urbană, gestionarea evenimentelor CBRN și acordarea de asistență medicală de urgență.

Potrivit IGSU,exercițiul „BULGARIA 2025” reprezintă o oportunitate crucială pentru consolidarea interoperabilității între forțele de intervenție din statele aliate și partenere NATO, facilitând schimbul de expertiză și îmbunătățirea capacităților naționale de răspuns la dezastre.