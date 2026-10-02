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Scandal în Franța. O pensionară de 93 de ani a fost strangulată de un imigrant, agresorul a adormit peste victimă

Un scandal uriaș a izbucnit în Franța. O pensionară de 93 de ani, invalidă, a fost violată și strangulată de un imigrant. Agresorul a adormit peste victimă și a devenit agresiv în momentul în care au sosit polițiștii. Incidentul deosebit de grav a redeschis discuțiile despre problema migrației ilegale.
Scandal în Franța. O pensionară de 93 de ani a fost strangulată de un imigrant, agresorul a adormit peste victimă
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
02 oct. 2026, 17:17, Social
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Un imigrant este suspectat că a violat și strangulat o femeie de 93 de ani în Franța. Potrivit Le Figaro, incidentul a avut loc weekend-ul trecut Toulouse, dar rezultatele autopsiei au fost publicate recent.

Autopsia a relevat semne de agresiune sexuală, numeroase traumatisme și leziuni la nivelul gâtului, compatibile cu strangularea. Pensionara de 93 de ani era invalidă și, în ultimele luni, a stat aproape tot timpul în pat. Conform presei franceze, femeia lăsa ușa deschisă pentru ca îngrijitorii și membrii familiei să poată intra ușor.

Ce au aflat procurorii

La locul faptei, a fost arestat un bărbat de 34 de ani, originar din Sudan. Africanul are statut de refugiat și nu a fost condamnat anterior. Se pare că suspectul a fost găsit dormind peste corpul victimei. Martorii au relatat că înainte de incident, sudanezul a încercat să intre și în apartamentele vecine.

În momentul arestării, bărbatul era complet dezbrăcat, beat și extrem de agresiv. El a opus rezistență și l-a rănit pe unul dintre polițiști.

Procuratura a cerut să i se aducă acuzații de crimă, însoțită de viol, și să fie arestat preventiv. De asemenea, anchetatorii au dispus o expertiză psihiatrică.

Cazul amplifică mesajele antiimigrație

Cazul a redeschis discuția despre imigrația legală și ilegală.

De asemenea, modul cumplit în care a murit femeia ar putea alimenta mesajele politicienilor extremiști care militează pentru reducerea imigrației și chiar pentru deportarea străinilor.

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