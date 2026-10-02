Un rege și un prinț, ambii eroi naționali, au fost reținuți de polițiști într-un aeroport din Croația

Doi frați din Afganistan au încercat să se deplaseze în UE pretinzând că sunt „prințul Trpimir” și „regele Ladislau” , potrivit publicației Jutarnji. Cei doi tineri au fost reținuți pe aeroportul din Split după ce polițiștii de frontieră din Croația au stabilit că folosesc cărți de identitate falsificate.

Documentele croate fuseseră obținute și falsificate în Atena. Afganii au mers din Grecia în Croația și intenționau să zboare mai departe către Germania. Cu toate acestea, identitățile și titlurile pretinse au stârnit suspiciuni la controlul de frontieră.

Fratele mai mare a fost plasat în arest preventiv, autoritățile stabilind că există riscul de evadare. Fratele mai mic a fost trimis într-o instituție pentru copii și tineri.

Falsificatorul și-a bătut joc de frații afgani

Adevărații conducători ale căror nume au fost folosite pe documentele falsificate sunt figuri emblematice din istoria medievală a Croației. Probabil, falsificatorul din Atena a ales, în mod ironic, doi monarhi extrem de importanți pentru identitatea națională croată.

Prințul Trpimir I a fost conducătorul Croației între anii 845 și 864. El a înființat dinastia Trpimirović, familia regală care a guvernat Croația timp de peste două secole, până în anul 1091.

Ladislau I, cunoscut în istorie ca Sfântul Ladislau, a fost rege al Ungariei între 1077 și 1095, însă a devenit o figură cheie în istoria Croației în anul 1091. Ladislau a profitat de o criză dinastică și de legăturile de familie pentru a invada Croația și a prelua controlul asupra unei mari părți a teritoriului. Tot el este cel care a fondat în 1094 Episcopia de Zagreb, eveniment care a marcat profund istoria religioasă și culturală a țării.