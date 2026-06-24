Schimbări importante pentru milioane de cetățeni din UE. Votul la alegerile locale va deveni mai simplu pentru cei care locuiesc în alt stat membru

Noile reguli fac parte din strategia Uniunii Europene de consolidare a democrației și de îmbunătățire a proceselor electorale în statele membre.

Informații mai clare și proceduri simplificate

Directiva, propusă de Comisia Europeană în noiembrie 2021, obligă statele membre să ofere din timp informații despre organizarea alegerilor.

Cetățenii vor trebui informați despre data scrutinului, procedurile de vot și drepturile alegătorilor și candidaților. Aceste informații vor fi disponibile și într-o altă limbă oficială a Uniunii Europene.

Limba aleasă trebuie să fie larg cunoscută în statul de reședință sau una dintre cele mai studiate limbi străine din Uniune.

Noua legislație simplifică procedurile de înregistrare atât pentru alegători, cât și pentru candidați.

În același timp, cetățenii mobili ai Uniunii vor beneficia de aceleași modalități de vot ca cetățenii statului în care locuiesc.

Aproximativ 14 milioane de cetățeni sunt vizați

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, a declarat că alegerile locale reprezintă un element esențial al participării democratice.

„Cetățenii care și-au construit viața într-un alt stat membru trebuie să aibă un cuvânt de spus, fără obstacole birocratice inutile. Normele revizuite respectă această garanție, asigurând faptul că cetățenii mobili ai UE își pot exercita fără probleme drepturile electorale”, a afirmat oficialul european.

Comisarul european pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath, a precizat că aproximativ 14 milioane de cetățeni ai Uniunii locuiesc într-un alt stat membru decât cel de origine.

„Actualizarea intrată în vigoare astăzi va garanta că toți acești cetățeni își pot exercita drepturile de vot în mod liber și fără obstacole, ceea ce reprezintă un element esențial al democrațiilor noastre”, a declarat acesta.

Când vor intra în vigoare noile reguli

Statele membre trebuie să transpună directiva în legislația națională până la 26 iunie 2028.

Ulterior, Comisia Europeană va evalua modul în care noile reguli sunt aplicate.

Executivul european va publica un raport privind implementarea directivei o dată la șase ani.