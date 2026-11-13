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Scurgere de clor la combinatul Chimcomplex din Râmnicu Vâlcea. Trei persoane duse la spital

Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost semnalate, vineri dimineața, scăpări de clor la nivelul unui compresor de pe platforma Chimcomplex din Râmnicu Vâlcea. Una dintre victime se afla în stare de semiconștiență.
Scurgere de clor la combinatul Chimcomplex din Râmnicu Vâlcea. Trei persoane duse la spital
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Cosmin Pirv
13 nov. 2026, 09:03, Social
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ISU Vâlcea a transmis că pompierii militari au fost solicitați să intervină după semnalarea unei scurgeri de clor la nivelul unui compresor de pe platforma Chimcomplex. Informațiile transmise inițial indicau că o persoană se afla în stare de semiconștiență, posibil intoxicată.

La fața locului au fost mobilizate echipaje de stingere, de prim ajutor și specialiști CBRN, precum și ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Vâlcea.

Ulterior, reprezentanții Chimcomplex au anunțat că scăpările de clor au fost oprite și problema de la nivelul compresorului a fost remediată.

Echipajele medicale au identificat trei persoane care aveau nevoie de îngrijiri. Două erau conștiente și cooperante, iar a treia se afla în stare de semiconștiență. Toate au fost evaluate și stabilizate, apoi transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Râmnicu Vâlcea.

Comandantul intervenției a semnalat miros de clor și în exteriorul platformei, astfel că echipajul CBRN a început pregătirile pentru măsurători și verificarea eventualei prezențe a substanței în atmosferă.

Misiunea pompierilor este în desfășurare.

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