Se demolează singura rețea de tramvai inaugurată după Revoluție. Vagoane deja vândute la fier vechi

Rețeaua din Botoșani a fost inaugurată în septembrie 1991, pe baza unei documentații tehnice întocmite în 1989, și a funcționat timp de aproape 35 de ani pe liniile din orașul din nord-estul țării.

Șinele acoperite de asflat

Lucrările actuale vizează ridicarea căminelor la cotă, asfaltarea și dezafectarea structurii existente. Pe tronsonul dintre strada Sucevei și intrarea în Cătămărăști, intervenția va fi completă, iar pe porțiunea până la Kaufland se va asfalta doar zona liniilor.

Parcul de tramvaie Tatra T4D, utilizat de operatorul local Eltrans, a fost retras din circulație, șase unități fiind deja vândute la fier vechi. În urmă cu doi ani, societatea a scos la licitație mai multe vagoane, la un preț minim de pornire de aproximativ 20.000 lei fără TVA.

Decizia de desființare a rețelei a venit după ce proiectul de modernizare cu fonduri europene, ce prevedea reabilitarea liniilor 101 și 102 și achiziția de tramvaie noi, nu a fost dus la capăt.

În lipsa fondurilor, municipalitatea Botoșani a preferat soluția radicală, şi anume desființarea liniilor și casarea tramvaielor vechi.

Și alte primării din țară, precum cele din Galați sau Brăila, au demarat propriile proiecte din fonduri europene, semnând contracte de achiziție în nume propriu, fără implicarea autorităților centrale, notează publicația club feroviar.