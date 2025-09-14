Superliga: FC Botoșani câștigă cu 1-0 la Galați și urcă pe podium

Golul victoriei a fost reușit în minutul 40 de Sebastian Mailat, care a marcat din voleu după pasa lui Hervin Ongenda.

Oțelul putea deschide scorul mai devreme, dar Patrick Fernandes a ratat un penalty în minutul 17, iar înainte de pauză Conrado a trimis mingea în bară.

În repriza secundă, Paulinho a irosit o nouă ocazie mare pentru gălățeni, în timp ce Mailat a trecut pe lângă dublă, trimițând în plasa laterală.

În urma acestui rezultat, FC Botoșani a acumulat 16 puncte și urcă provizoriu pe podium, în timp ce Oțelul e pe locul 10 cu 10 puncte.

Echipele de start

Oțelul Galați: I. Popescu – Zhelev, Murria, P. Iacov, Conrado – Lameira, Zivulic, Joao Paulo – Andrezinho, Patrick, Daniel Sandu

FC Botoșani: Anestis – Ilaș, A. Miron, Diaw, Țigănașu – Bordeianu, Aldair – Mitrov, Ongenda, Mailat – Dumiter