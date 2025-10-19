Incendiu la un uscător de cereale din Botoșani. Pompierii au intervenit la 20 de metri înălţime

„Un incendiu a izbucnit, astăzi, într-un uscător de cereale din municipiul Botoşani. La faţa locului au ajuns, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Detaşamentului Botoşani cu două autospeciale de stingere, autospeciala de salvare şi lucru la înălţime, autospeciala de hidroperforare şi o ambulanţă SMURD”, informează ISU Botoşani.

Intervenţia a durat aproape două ore, fiind îngreunată de dificultatea lucrului la înălţime şi accesul limitat la zona afectată.

Pompierii au ajuns la focar atât din interior, cât şi din exterior, cu ajutorul mijloacelor logistice din dotare.

Pompierii au utilizat sistemul de lance cu hidroperforare pentru a pătrunde prin pereţii metalici şi a stinge focul.

Cinci tone de seminţe de floarea soarelui, instalaţia electrică şi două ventilatoare cu aer cald au ars în urma incendiului.

Autorităţile comunică cu un scurtcircuit ar fi cauza incendiului.