Cad capete la CSM București! Adi Vasile și Cristina Vărzaru pleacă oficial. Echipa va fi condusă de antrenorul secund

CSM București anunță că decizie despărțirii de Adi Vasile a fost luată „în urma unei analize comune asupra rezultatelor înregistrate în actualul sezon”. Totodată, clubul a acceptat demisia team-managerului Cristina Vărzaru. Până la desemnarea unui nou „principal”, pregătirea va fi coordonată interimar de antrenorul secund Iulia Curea.

Adrian Vasile a mai fost antrenor secund la CSM București între 2014 și 2019, iar după 2019 a fost numit ca antrenor principal până în 2024. El a revenit la club în acest sezon.

Potrivit clubului, CSM este „neînvinsă” pe plan intern și și-a respectat obiectivele din Liga Florilor, însă parcursul în EHF Champions League „nu a reflectat pe deplin așteptările”. În grupe, CSM ocupă locul 6 în Grupa B, cu 2 victorii și 4 înfrângeri după 6 etape (golaveraj 180-181), la distanță de podiumul condus de Brest, Odense și FTC. Ultimul eșec a venit în „Match of the Week” cu Odense.

Contextul despărțirii a fost amplificat de seria modestă din Ligă: duminică, echipa a suferit a patra înfrângere a sezonului european, iar în tribune s-au auzit scandări care cereau demisia antrenorului.

Pe plan intern, „tigroaicele” conduc ierarhia după primele etape și sunt fără înfrângere, cu 8 victorii din 8 jocuri în sezonul 2025/26.

Clubul le-a mulțumit lui Adi Vasile și Cristinei Vărzaru „pentru activitatea desfășurată, profesionalismul și dăruirea demonstrate” și le-a urat succes în carieră. Interimatul Iuliei Curea vine la scurt timp după cooptarea acesteia și în stafful naționalei feminine ca antrenor secund.