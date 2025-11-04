Prima pagină » Sport » Cad capete la CSM București! Adi Vasile și Cristina Vărzaru pleacă oficial. Echipa va fi condusă de antrenorul secund

CSM București a anunțat marți, 4 noiembrie 2025, încetarea colaborării cu antrenorul principal Adi Vasile,
Cad capete la CSM București! Adi Vasile și Cristina Vărzaru pleacă oficial. Echipa va fi condusă de antrenorul secund
Gabriel Negreanu
04 nov. 2025, 12:13, Sport

CSM București anunță că decizie despărțirii de Adi Vasile a fost luată „în urma unei analize comune asupra rezultatelor înregistrate în actualul sezon”. Totodată, clubul a acceptat demisia team-managerului Cristina Vărzaru. Până la desemnarea unui nou „principal”, pregătirea va fi coordonată interimar de antrenorul secund Iulia Curea.

Adrian Vasile a mai fost antrenor secund la CSM București între 2014 și 2019, iar după 2019 a fost numit ca antrenor principal până în 2024. El a revenit la club în acest sezon.

Potrivit clubului, CSM este „neînvinsă” pe plan intern și și-a respectat obiectivele din Liga Florilor, însă parcursul în EHF Champions League „nu a reflectat pe deplin așteptările”. În grupe, CSM ocupă locul 6 în Grupa B, cu 2 victorii și 4 înfrângeri după 6 etape (golaveraj 180-181), la distanță de podiumul condus de Brest, Odense și FTC. Ultimul eșec a venit în „Match of the Week” cu Odense.

Contextul despărțirii a fost amplificat de seria modestă din Ligă: duminică, echipa a suferit a patra înfrângere a sezonului european, iar în tribune s-au auzit scandări care cereau demisia antrenorului.

Pe plan intern, „tigroaicele” conduc ierarhia după primele etape și sunt fără înfrângere, cu 8 victorii din 8 jocuri în sezonul 2025/26.

Clubul le-a mulțumit lui Adi Vasile și Cristinei Vărzaru „pentru activitatea desfășurată, profesionalismul și dăruirea demonstrate” și le-a urat succes în carieră. Interimatul Iuliei Curea vine la scurt timp după cooptarea acesteia și în stafful naționalei feminine ca antrenor secund.