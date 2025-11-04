Arbitrii români Horațiu Feșnic și Andrei Chivulete, delegați la meciuri din cupele europene

Conform programului anunțat de UEFA marți, Horațiu Feșnic va arbitra partida VfB Stuttgart – Feyenoord Rotterdam, programată de la ora 22:00, pe Arena Stuttgart, în etapa a patra din Europa League.

Arbitri asistenți sunt Valentin Avram și Alexandru Cerei, iar al patrulea oficial – Rareș Vidican. Arbitru video va fi Cătălin Popa, iar Marco Di Bello va fi asistent video.

După trei etape, Stuttgart și Feyenoord au fiecare câte 3 puncte, cu diferență de golaveraj de -2, respectiv -1.

Andrei Chivulete va conduce meciul Șahtior Donețk – Breidablik, de la ora 19:45, pe Stadionul Municipal Henryk Reyman din Cracovia, în etapa a treia a Conference League.

Asistenți sunt Radu Ghinguleac și Cristi Daniel Ilinca, al patrulea oficial – Radu Petrescu, arbitru video – Sebastian Colțescu, iar asistent video – Adrian Costreie.

După două etape, Șahtior are 3 puncte, iar Breidablik 1 punct.