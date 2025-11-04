Prima pagină » Sport » Arbitrii români Horațiu Feșnic și Andrei Chivulete, delegați la meciuri din cupele europene

Arbitrii români Horațiu Feșnic și Andrei Chivulete au fost delegați de forul european de fotbal (UEFA) să conducă meciuri din Europa League, respectiv Conference League, în etapa programată joi.
Sursa foto: FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
04 nov. 2025, 13:17, Sport

Conform programului anunțat de UEFA marți, Horațiu Feșnic va arbitra partida VfB Stuttgart – Feyenoord Rotterdam, programată de la ora 22:00, pe Arena Stuttgart, în etapa a patra din Europa League.

Arbitri asistenți sunt Valentin Avram și Alexandru Cerei, iar al patrulea oficial – Rareș Vidican. Arbitru video va fi Cătălin Popa, iar Marco Di Bello va fi asistent video.

După trei etape, Stuttgart și Feyenoord au fiecare câte 3 puncte, cu diferență de golaveraj de -2, respectiv -1.

Andrei Chivulete va conduce meciul Șahtior Donețk – Breidablik, de la ora 19:45, pe Stadionul Municipal Henryk Reyman din Cracovia, în etapa a treia a Conference League.

Asistenți sunt Radu Ghinguleac și Cristi Daniel Ilinca, al patrulea oficial – Radu Petrescu, arbitru video – Sebastian Colțescu, iar asistent video – Adrian Costreie.

După două etape, Șahtior are 3 puncte, iar Breidablik 1 punct.