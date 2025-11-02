FC Hermannstadt pierde acasă: 1-3 cu Oțelul Galați

În minutul 14, Selimovic l-a lovit pe Iacob și a primit cartonaș roșu după consultarea VAR.

Surprinzător, sibienii au reușit să deschidă scorul chiar în faza următoare eliminării, prin Karo, care a trimis mingea cu capul sub bara transversală după o centrare.

Oțelul Galați a egalat în minutul 39 prin Paulinho, care l-a învins fără probleme pe portarul Vlad Muțiu.

După pauză, gălățenii au preluat conducerea în minutul 57, când Andrezinho a finalizat simplu de la distanță mică.

Verdictul final a venit în minutul 72, când Conrado a transformat impecabil o lovitură de la 11 metri.

După acest rezultat, Oțelul se află pe locul șase, cu 22 de puncte, iar Hermannstadt ocupă locul 15, cu 10 puncte.

Echipele de start:

FC Hermannstadt: Muțiu – Bejan, Karo, Selimovic – Antwi, Albu, Ivanov, Oroian, Ciubotaru – Chițu, Neguț.

Antrenor: Marius Măldărășanu

Rezerve: I. Pop, Căbuz, Bârstan, D. Batista, Biceanu, S. Buș, Gjorgjievski, Issah, Mihart, L. Stancu, P. Vuc

Oțelul Galați: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Iacob, Conrado – Sandu, Pedro, Joao Paulo, Andrezinho – Patrick, Paulinho.

Antrenor: Laszlo Balint

Rezerve: G. Ursu, I. Popescu, Bonilla, Bordun, Chira, A. Ciobanu, M. Frunză, Murria, D. Neicu, Ne Lopes, A. Rus