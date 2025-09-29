AstraZeneca trece la listare directă pe bursa din New York, dar rămâne cu sediul în Marea Britanie

AstraZeneca, cel mai valoros grup listat la Londra, a confirmat luni că intenționează să treacă la o listare directă pe New York Stock Exchange (NYSE) pentru a atrage mai mulți investitori globali, păstrând totodată listările din Londra și Stockholm și sediul central în Marea Britanie, scrie Reuters.

Decizia vine după speculații că producătorul de medicamente ar putea părăsi piața britanică, stârnind temeri privind atractivitatea tot mai redusă a bursei londoneze.

„Structura de listare globală ne va sprijini strategia de creștere sustenabilă, menținând în același timp sediul în Marea Britanie și listările din Londra, Stockholm și New York”, a declarat președintele companiei, Michel Demare.

Mutarea urmează unei serii de decizii similare luate de alte companii britanice care caută evaluări mai mari și acces la capital în piețe externe.

În paralel, AstraZeneca a promis investiții de 50 de miliarde de dolari în producția din Statele Unite până în 2030 și reduceri ale prețurilor unor medicamente vândute direct pacienților americani, în conformitate cu solicitările administrației președintelui Donald Trump.