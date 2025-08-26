Sebastian Popescu, fost candidat la președinție, ar fi recunoscut că a avut „discuții” cu un minor / El a fost audiat de Poliție

Sebastian Popescu, fost candidat la președinția României, ar fi recunoscut că a avut „discuții” cu un minor. Acesta este acuzat că ar fi încercat să convingă un adolescent de 15 ani să întrețină relații sexuale, prin mesaje pe rețelele sociale, potrivit surselor Mediafax.

Bărbatul a fost chemat la poliție după ce un apelant la 112 l-a reclamat.

Reclamația a venit din partea creatorului de conținut, „Justițiarului de Berceni”, care a semnalat pe contul său de social media acțiunile fostului candidat la funcția de președinte.

Un clip video în care Sebastian Popescu discuta cu polițiștii a fost publicat pe contul său de TikTok.

Autoritățile nu au impus măsuri preventive pentru Sebastian Popescu după audieri, conform surselor Mediafax. Ancheta este încă în desfășurare, iar polițiștii continuă verificările asupra cazului.

La fața locului, în Sectorul 3, s-au deplasat polițiști de la Secția 27 Poliție, care au purtat discuții cu cele două persoane implicate. Ulterior, Sebastian Popescu a fost dus la audieri pentru clarificări suplimentare.