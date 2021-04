Şeful PSD propune legea “criteriului verde” care ajută firmele locale la licitaţii publice

“În urmă cu trei săptămâni am avut la Bucureşti o întâlnire cu producătorii români de echipamente de protecţie. Ieri am fost şi am vizitat unul dintre ei. Un producător român care în pandemie s-a reinventat, salvându-şi afacerea şi cele 1.700 de locuri de muncă. Un producător pe care statul român l-a ignorat total, preferând să inunde piaţa românească cu măşti neconforme, dar Franţa i-a preluat toată producţia de echipamente de protecţie. Un producător român care continuă să plătească salarii, taxe şi impozite, în vreme ce statul român condus de Orban, Cîţu şi Barna îşi bate joc de el! În urma acestor întâlniri am luat decizia de a depune o iniţiativă legislativă prin care producătorii români să nu mai fie excluşi de la licitaţii în favoarea unor firme fantomă, dar cu acţionari prieteni buni ai actualei guvernări.”, a explicat Ciolacu

Potrivit preşedintelui PSD, prin acest proiect, redactat împreună cu reprezentanţii producătorilor români, se introduce obligativitatea “criteriului verde” la licitaţii. Practic, cu cât eşti mai departe de beneficiar, cu atât mai mult poluezi prin transportul produselor către destinaţie.

„Sprijinim astfel producătorii români, care sunt mai aproape de destinaţie. Asta face şi Germania. De exemplu, un producător german din Munchen este mai avantajat la licitaţie decât unul român. Pentru că el nu poluează prin transportul mărfii la mii de kilometri. Iar 10 puncte din cele 100 maxime ce pot fi obţinute, reprezintă tocmai acest criteriu ecologic. Pe lângă preţ, calitate şi celelalte”, a arătat liderul PSD.

Marcel Ciolacu susţine că o asemenea prevedere există deja ca recomandare în legislaţia românească. Dar, fiind doar o recomandare ea nu se aplică.

“Cum altfel ar fi putut UNIFARMUL să dea tun după tun anul trecut? Îl mai ţineţi minte pe dl Orban cum se lăuda anul trecut cu măştile ce vor fi produse în România. Statul român nu a achiziţionat niciuna. A preferat să ia pe bani foarte mulţi, măşti neconforme, care au pus în pericol sănătatea şi siguranţa românilor. Dar care au umplut buzunarele clientelei politice.”, a acuzat liderul PSD.



Potrivit lui Ciolacu, proiectul vizează completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, astfel încât autorităţile contractante să utilizeze factori de evaluare privind protecţia mediului, în cadrul criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-preţ” sau „cel mai bun raport calitate-cost”. Astfel, la licitaţiile publice, companiile locale care sunt cel mai aproape de pptenţialul client ar urma să obţină cel mai bun punctaj.