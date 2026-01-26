SkyShowtime majorează prețurile abonamentelor din 24 februarie 2026. Noile tarife pentru România

Utilizatorii din România au început deja să primească notificări oficiale privind noile tarife, care vor intra în vigoare la următoarea reînnoire a abonamentului sau după data menționată.

Conform mesajelor transmise clienților, modificările se aplică atât utilizatorilor care s-au abonat direct prin intermediul platformei SkyShowtime, cât și celor care folosesc magazinele de aplicații, precum Google Play sau App Store, urmând ca administratorii acestora să comunice separat momentul exact al creșterii de preț.

Cea mai mare creștere procentuală se înregistrează în cazul abonamentului standard cu reclame, unde majorarea prețurilor abonamentelor SkyShowtime ajunge la 25%, respectiv un euro în plus față de tariful actual. Noile prețuri, valabile din 24 februarie 2026, sunt următoarele:

Standard cu reclame: 4,99 euro, față de 3,99 euro

Standard: 6,99 euro, față de 5,99 euro

Standard cu ofertă promoțională (jumătate de preț pe viață): 3,49 euro, față de 2,99 euro

Premium: 9,99 euro, față de 8,99 euro

Premium cu ofertă promoțională (jumătate de preț pe viață): 4,99 euro, față de 4,49 euro

Reprezentanții companiei precizează că utilizatorii beneficiază în continuare de acces complet la conținutul specific fiecărui plan, fără modificări în ceea ce privește funcționalitățile sau calitatea streamingului.

De ce se majorează

SkyShowtime s-a lansat oficial în România în februarie 2023 și a reușit să atragă rapid un număr semnificativ de abonați, datorită prețurilor competitive și bibliotecii extinse de conținut. Platforma oferă seriale originale, producții pentru copii și familie, dar și titluri consacrate și box set-uri de la studiouri importante precum Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME și Sky Studios.