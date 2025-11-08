Slujbă de pomenire a eroilor jandarmi și a Domnitorului Grigore Alexandru Ghyka

La Biserica Inspectoratului General al Jandarmeriei Române a fost oficiată o slujbă de pomenire a eroilor jandarmi, precum și a Domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, întemeietorul Jandarmeriei.

Cu prilejul sărbătoririi Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, ocrotitorii spirituali ai Jandarmeriei Române, sâmbătă, la Biserica Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, a fost oficiată o slujbă de pomenire a eroilor jandarmi, precum și a Domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, întemeietorul Jandarmeriei Române.

Distincții oferite reprezentanților Jandarmeriei

Potrivit Jandarmeriei, slujba de pomenire a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop-vicar patriarhal, în prezența descendenților Domnitorului Ghyka, a ministrului Culturii, András István Demeter, a reprezentanților Ambasadei Franței în România, precum și a comenzii Jandarmeriei Române.

La finalul ceremoniei, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oferit, din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, distincții reprezentanților comenzii Jandarmeriei Române, în semn de recunoștință pentru contribuția instituției la buna desfășurare a activităților prilejuite de sfințirea picturii Catedralei Naționale.