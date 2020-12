1 Decembrie este despre recunoştinţă. Tu spre cine îţi întorci acum gândurile bune? Să ştii că mulţi dintre noi le mulţumesc medicilor, asistenţilor şi infirmierilor. Consideră că ei au dus greul în acest an. Personalul medical are o altă părere: fiecare dintre noi a fost în acest an, un mic erou.

„Tuturor oamenilor le-aş mulţumi, că au fost alături de noi, împreună cu noi, au suferit, au plâns, ne-au omagiat, sau poate alţii ne-au jignit”, spune Prof. dr. Valeria Bică, specialist în genetică.

Iată şi mesajul Danei Buşe, asistentă şefă la Spitalul Victor Babeş din Timişoara: „Să devin aşa, puţin nostalgică...Mamei mele, pentru că m-a crescut, m-a format, oamenilor de lângă mine, care m-au ajutat să devin profesionistă şi, nu în ultimul rând, lui Dumnezeu, care mă ajută în fiecare zi să fiu sănătoasă şi să pot să-i ajut, la rândul meu, pe alţii.”

„Întregul personal din spitalul nostru, tuturor celor care au fost alături de noi, care ne-au înţeles, au încercat să ne dea o mână de ajutor, tuturor le sunt recunoscătoare”, transmite Andreea Miclău, specialist în bacteorologie.

Dar totuşi, parcă nu e suficient. E nevoie de mai multă solidaritate. Pandemia asta ne-a dezbinat mai mult decât eram deja. Dar ne-a şi învăţat o mulţime de lucruri.

„Am învăţat să avem răbdare. Cred că eram obişnuiţi să facem totul pe repede-nainte. Acum s-a oprit puţin timpul şi am învăţat să avem răbdare. Să depăşim această perioadă grea, să fim un popor mai vesel, mai unit, să ne iubim mai mult, să ne sprijinim, pentru că doar cu ajutorul poporului putem depăşi această perioadă”, spune Ramona Olteanu, antreprenor.

„Am început să luptăm unii împotriva celorlalţi, să ne dezbinăm, ceea ce nu cred că este un lucru bun. Am o idee: dacă într-adevăr avem un duşman comun, trebuie să ne unim, să luptăm împotriva lui”, sugerează Diana Pap, soprană la Opera Naţională Timişoara.

„Urarea mea pentru 2020 este: La mulţi ani, România, fără frică şi cu mai multă demnitate! Capul sus, că deja umblăm toţi cocoşaţi! Ziua de 1 Decembrie înseamnă o emoţie mai specială şi e ziua tuturor, a noastră, a ţării şi mai ales a celor care a plecat din această ţară şi suferă după ea”, le transmite Răzvan Munteanu, artist, tuturor românilor.