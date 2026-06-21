Solstițiul de vară 2026: ce nu ai voie să faci în cea mai lungă zi din an, potrivit tradițiilor populare

Potrivit specialiștilor de la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, durata zilei în România va fi de aproximativ 15 ore și 32 de minute, în timp ce noaptea va avea numai 8 ore și 28 de minute.

După acest moment, zilele vor începe să se scurteze treptat, iar nopțile să devină mai lungi, până la solstițiul de iarnă, care are loc în jurul datei de 21 decembrie.

Dincolo de semnificația sa astronomică, solstițiul de vară este însoțit de numeroase tradiții și superstiții populare, multe dintre ele fiind transmise din generație în generație.

Tradiții populare de solstițiu de vară

În credințele populare românești, perioada solstițiului și zilele din preajma sărbătorii Sânzienelor sunt considerate momente cu o puternică încărcătură simbolică, în care granița dintre lumea văzută și cea nevăzută devine mai fragilă.

Potrivit tradiției, în ziua solstițiului nu este recomandat să se spele rufe, să se coasă sau să se desfășoare alte activități gospodărești considerate obositoare. Se spune că nerespectarea acestor obiceiuri poate aduce ghinion sau poate afecta belșugul gospodăriei.

Totodată, bătrânii îi sfătuiau pe cei tineri să evite certurile și conflictele în această perioadă, existând credința că neînțelegerile apărute în ziua solstițiului se pot prelungi pe tot parcursul anului.

În unele regiuni ale țării, tradiția recomandă evitarea scăldatului în râuri și lacuri în preajma solstițiului, din cauza unor credințe populare potrivit cărora spiritele apelor ar fi mai active în această perioadă.

Etnologii subliniază însă că aceste interdicții fac parte din patrimoniul cultural și din imaginarul popular românesc, fără a avea o bază științifică.

Solstițiul de vară rămâne unul dintre cele mai importante momente astronomice ale anului și continuă să fie însoțit de numeroase obiceiuri și credințe care reflectă legătura strânsă dintre comunitățile tradiționale și ritmurile naturii.