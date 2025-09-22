Șomajul tehnic, prelungit pentru toți angajații Combinatului Siderurgic Galați încă o lună

Măsura a fost adoptată de conducerea companiei de pe 1 septembrie, ca urmare a situației financiare critice și a datoriilor ce depășesc 1 miliard de euro către bănci, furnizori, bugetul local și cel de stat și alți creditori.

Pe durata suspendării contractelor individuale de muncă, salariaţii beneficiază de o indemnizaţie de 75% din salariul de bază deţinut la data suspendării, cu condiţia ca aceştia să se afle la dispoziţia conducerii companiei pe întreaga perioadă a suspendării.

Concret, de pe 1 septembrie, angajații Combinatului Siderurgic vor veni la muncă, prin rotaţie, doar acolo unde mai sunt comenzi de onorat sau pentru a asigura activităţile tehnologice preventive şi activităţi esenţiale pentru siguranţa echipamentelor şi liniilor de producție, scrie Pro Lider FM Galați.

Deși decizia adoptată luni, cu privire la șomajul tehnic, este valabilă până la sfârșitul lunii octombrie, viitorul nu sună bine deloc. Administratorii Combinatului nu au ascuns faptul că perspectivele pentru trimestrul IV al anului 2025 nu sunt încurajatoare, ceea ce impune concentrarea tuturor eforturilor asupra unor acţiuni şi măsuri concrete pentru menţinerea competitivităţii Liberty Galaţi S.A. într-un mediu de afaceri tot mai exigent şi dificil.

Pentru mulți angajați ai Combinatului, măsura șomajului tehnic este începutul sfârșitului. Cel mai probabil, suspendarea contractelor de muncă va continua și în lunile următoare date fiind prognozele pentru ultimele trei luni ale anului.

Combinatul Siderurgic din Galați are 4.700 de salariaţi.