Sondaj Avangarde. 59% dintre participanți consideră că mişcarea legionară a fost o organizaţie criminală. Ce spun despre mareșalul Ion Antonescu

Un sondaj Avangarde realizat recent arată că 59% dintre cei chestionați consideră că mişcarea legionară a fost o organizaţie criminală. Aproape 30% dintre participanţi susţin că mareşalul Ion Antonescu a fost un erou, iar 35% îl consideră criminal de război.

La întrebarea „Din punctul dumneavoastră de vedere mişcarea legionară a fost o organizaţie criminală?”, 59% dintre cei întrebați au răspuns afirmativ, 17% au negat, iar 24% nu au ştiut sau nu au răspuns.

Este dovedit că nivelul de educaţie influenţează opinia respondenţilor la acest tip de sondaje.

În acest caz specific, 73% dintre cei cu studii superioare consideră că mişcarea legionară a fost o organizaţie criminală, în timp ce 14% au păreri contrare.

Printre persoanele cu studii gimnaziale sau liceale, puţin peste jumătate o consideră criminală, 23% dintre cei cu studii gimnaziale şi 17% dintre cei cu studii liceale au o opinie opusă privind acest aspect.

În ceea ce priveşte figura mareșalului Ion Antonescu, 29% dintre respondenți îl consideră erou, 35% îl cataloghează drept criminal de război, iar 36% nu au ştiut sau nu au răspuns.

Dintre cei cu studii superioare, 35% îl văd pe Ion Antonescu ca un erou, comparativ cu 27% dintre cei cu studii liceale şi 18% dintre cei cu studii gimnaziale.

În schimb, pentru clasificarea lui Ion Antonescu drept un criminal de război, 41% dintre cei cu studii superioare, 33% dintre cei cu studii liceale şi 32% dintre cei cu studii gimnaziale sunt de acord.

La această întrebare, 50% dintre cei cu studii gimnaziale, 40% dintre cei cu studii liceale şi 24% dintre cei cu studii superioare nu au răspuns sau nu au ştiut.

Participanții la studiul Avangarde au fost, de asemenea, întrebați dacă sunt de acord cu afirmația „Să facem o ţară ca soarele sfânt de pe cer”, un slogan legionar, fără a se preciza dacă respondenţii au asociat mesajul cu Mişcarea Legionară.

50% au fost de acord, 38% nu au fost de acord cu sloganul, iar 12% nu au ştiut sau nu au răspuns. 51% dintre cei cu studii superioare au fost de acord cu sloganul, 50% dintre cei cu studii liceale şi 48% dintre cei cu studii gimnaziale.

41% dintre cei cu studii superioare, 36% dintre cei cu studii liceale şi 38% dintre cei cu studii gimnaziale au declarat că nu sunt de acord cu sloganul.

Sondajul a fost realizat telefonic între 19 şi 28 august, pe un eşantion de 1.100 de persoane peste 18 ani. Eroarea maximă de eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3%.