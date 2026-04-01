STB: Stație de troleibuz nou-înființată – Catedrala Națională a României

STB a pus în funcțiune, începând cu 28 martie, o stație nouă pentru pasageri - Catedrala Națională a României - înființată pentru un acces ușor la acest lăcaș de cult.
Luiza Moldovan
01 apr. 2026, 16:50, Social

Bucureștenii care folosesc transportul public au, începând de la finalul lunii martie, o nouă opțiune de deplasare.

Societatea de Transport București a înființat stația „Catedrala Națională a României”, amplasată pe Calea 13 Septembrie.

Potrivit Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, noua stație este deservită de troleibuzul 63 și de autobuzul de noapte N101.

Catedrala Națională a devenit unul dintre principalele puncte de atracție turistică ale Capitalei

Măsura a intrat în vigoare pe 28 martie și vine ca urmare a lucrărilor de amenajare realizate de administratorul drumului în zonă.

Noua oprire facilitează accesul către Catedrala Națională a României, care a devenit în ultimul an unul dintre principalele puncte de interes ale Capitalei.

După sfințirea picturii, în octombrie 2025, lăcașul de cult a atras sute de mii de vizitatori, consolidându-și statutul de obiectiv major pentru bucureșteni și turiști.

În paralel, TPBI a decis și prelungirea traseului liniei STB 196.

Astfel, călătorii beneficiază acum de o conexiune directă între Aeroportul Băneasa, Gara de Nord și Autogara Filaret, o măsură menită să îmbunătățească legăturile de transport între puncte-cheie ale orașului.

Autoritățile spun că aceste modificări urmăresc adaptarea rețelei de transport public la noile fluxuri de călători și la dezvoltarea unor zone de interes din București.

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor