STB: Stație de troleibuz nou-înființată – Catedrala Națională a României

Bucureștenii care folosesc transportul public au, începând de la finalul lunii martie, o nouă opțiune de deplasare.

Societatea de Transport București a înființat stația „Catedrala Națională a României”, amplasată pe Calea 13 Septembrie.

Potrivit Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, noua stație este deservită de troleibuzul 63 și de autobuzul de noapte N101.

Catedrala Națională a devenit unul dintre principalele puncte de atracție turistică ale Capitalei

Măsura a intrat în vigoare pe 28 martie și vine ca urmare a lucrărilor de amenajare realizate de administratorul drumului în zonă.

Noua oprire facilitează accesul către Catedrala Națională a României, care a devenit în ultimul an unul dintre principalele puncte de interes ale Capitalei.

După sfințirea picturii, în octombrie 2025, lăcașul de cult a atras sute de mii de vizitatori, consolidându-și statutul de obiectiv major pentru bucureșteni și turiști.

În paralel, TPBI a decis și prelungirea traseului liniei STB 196.

Astfel, călătorii beneficiază acum de o conexiune directă între Aeroportul Băneasa, Gara de Nord și Autogara Filaret, o măsură menită să îmbunătățească legăturile de transport între puncte-cheie ale orașului.

Autoritățile spun că aceste modificări urmăresc adaptarea rețelei de transport public la noile fluxuri de călători și la dezvoltarea unor zone de interes din București.