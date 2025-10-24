Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”

Catedrala Națională, cunoscută drept Catedrala Mântuirii Neamului, va fi sfințită duminică, 26 octombrie 2025, de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române.

Sfințirea Catedralei Naționale va marca Centenarul Patriarhiei Române și vine la aproximativ șapte ani după ce, la Centenarul Marii Uniri, Patriarhul Ecumenic și Patriarhul României au sfințit altarul sfântului lăcaș.

În 2025 se împlinesc 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de Biserică Autocefală și 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie.

Grupuri de pelerini organizate de eparhii

Potrivit purtătorului de cuvânt al Patriarhiei Române, preotul Adrian Agachi, la eveniment vor participa câteva mii de pelerini care vor veni în București cu ajutorul eparhiilor, fără a avea o estimare a numărului de credincioși care vin individual sau turiștii aflați în capitala României.

„Nu avem cifre nici măcar la nivel estimativ, în afară celei oficiale de 8.000 de persoane care aparțin grupurilor organizate din eparhii și care vor participa la evenimentul din 26 octombrie din spațiul esplanadei (piațetei). Aceste grupuri au fost organizate in prealabil de fiecare eparhie din țară. În rest nu dispunem de alte date sau informații”, a declarat Adrian Agachi, contactat de Mediafax.

Conducerea Asociației Incoming România (AIR), care reunește peste cincizeci de touroperatori români specializați în turismul de incoming, respectiv primirea de turiști străini, a transmis, pentru Mediafax, că așteaptă cu deosebit interes inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului și intrarea acestui obiectiv major de interes național în fluxul turistic internațional.

„Suntem siguri că, după definitivarea detaliilor legate de vizitarea Catedralei – orar de vizitare, condiții de vizită, facilități pentru grupuri, mod de acces și de parcare autocare – acest obiectiv va deveni un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București și noi, alături de toți colegii, îl vom prezenta și promova că un nou simbol al destinației turistice România , între tradiție și modernitate”, a declarat Ovidiu Tudor, președintele AIR, contactat de Mediafax.

Pentru a putea avea o promovare cât mai fidelă și completă, reprezentantul operatorilor de incoming a exprimat dorința ca Biserica Ortodoxa Română să pună la dispoziție detalii de interes pentru turiști.

„Așteptăm totodată că BOR să prezinte acest obiectiv către opinia publică, către noi, către ghizii naționali și locali de turism cu informații adecvate și de interes despre Catedrala – date tehnice , semnificații religioase, istoria lăcașului, detalii despre realizarea sa”, a conchis președinte AIR.

Și George Vasiliu, preşedintele onorific al Federaţiei Naţionale a Ghizilor de Turism din România (FNGTR), estimează că sfâtul lăcaș va atrage interesul turiștilor, iar ghizii locali vor include noua catedrală în traseele lor.

„La cât s a investit, normal că va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara și cu siguranță o să fie inclusă în turul pietonal al Bucureștiului, mai ales pentru că le depaseste pe celelalte două din Europa, Sf. Sava la Belgrad și Alexander Nevski din Sofia, ca marime, iar clopotul de 25 tone este cel mai mare din lume cu balans”, a declarat George Vasiliu, pentru Mediafax.

Ciprian Constantin, cofondator și partener al uneia din operatorii care ofertă tururi pietonale în Capitală, Bucharest Free Walking Tours Btrip, crede că noua Catedrală Națională are potențialul de a deveni una dintre principalele atracții turistice ale Capitalei, în special pentru vizitatorii străini.

„Dimensiunile impresionante și poziționarea sa lângă Palatul Parlamentului stârnesc deja curiozitatea turiștilor, chiar și atunci când aceasta nu este inclusă oficial în programul de vizitare. Deși interesul strict cultural-religios al vizitatorilor de weekend rămâne redus, odată cu deschiderea oficială pentru public și cu o strategie de promovare bine gândită, atractivitatea va crește semnificativ. Deja observăm că agențiile care organizează tururi și vând bilete pe platforme internaționale includ catedrala în pachetele lor, semn că cererea este în creștere. Pe măsură ce vizitele se intensifică și imaginile apar tot mai des pe rețelele sociale, Catedrala Mântuirii Neamului are șanse reale să se impună ca un reper turistic major al Bucureștiului”, a declarat Ciprian Constantin pentru Mediafax.

Programul liturgic și accesul credincioșilor

După sfințirea din acest an, Catedrala Națională va rămâne deschisă pentru slujirea liturgică și participarea credincioșilor.

Catedrala are două hramuri principale, respectiv Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor) și Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României.

Duminică, între orele 7:30 și 10:00, la Catedrala Națională, un sobor oficial compus din trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți delegați de eparhiile din Patriarhia Română și 12 diaconi, deoarece la Sfințirea Altarului Catedralei, în 25 noiembrie 2018, au slujit doar ierarhi din eparhii, nu și preoți.

Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, vor sfinți pictura între orele 10:30 și 12:30, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. La încheierea slujbei de Sfințire a picturii se va citi Actul de sfințire.

Potrivit biroului de presă al Patriarhiei Române, dat fiind spațiul interior disponibil al Catedralei, în timpul Sfintei Liturghii și a slujbei de Sfințire a picturii Catedralei Naționale vor avea acces în Catedrală numai invitații oficiali, în număr de 2.500 de persoane.

În spațiul disponibil în piațeta (esplanada) din fața Catedralei Naționale, vor asista la slujbă numai grupurile organizate de pelerini din eparhiile din țară, cele 8.000 de persoane menționate de preotul Adrian Agachi, care vor putea urmări slujba pe ecranele special montate în proximitatea treptelor de acces în Catedrală.

Ceilalți credincioși prezenți, atât din București, cât și din alte localități, vor putea urmări slujba din spațiul situat vizavi, în exteriorul ansamblului (gardului) Catedralei Naționale, pe alte ecrane montate pentru vizionarea slujbei.

Pelerinii se vor putea ruga chiar și pe timpul nopții

După încheierea Sfintei Liturghii (ora 10.00) și a slujbei de Sfințire a picturii Catedralei Naționale (ora 12.30), accesul credincioșilor pentru închinarea în Sfântul Altar se va face în mod organizat, începând mai întâi cu invitații oficiali din interiorul Catedralei și continuând cu grupurile organizate din eparhii care au asistat la slujbă în spațiul piațetei (esplanadei) Catedralei (aproape de treptele Catedralei).

Credincioșii care se vor afla în exteriorul gardului Catedralei Naționale vor avea acces la rândul de închinare la Sfântul Altar în cursul zilei de 26 octombrie, numai după ora 20.00, când se estimează că invitații oficiali și grupurile organizate din eparhii vor încheia trecerea prin Sfântul Altar.

Pelerinii se vor mai putea închina în Sfântul Altar al Catedralei Naționale și în zilele următoare: 27, 28, 29, 30 și 31 octombrie 2025, inclusiv pe timpul nopții.

Potrivit Patriarhiei, luni, 27 octombrie, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, la Altarul de vară al Catedralei Patriarhale istorice, cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, începând cu ora 09.00, se va oficia Sfânta Liturghie arhierească, săvârșită de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și de Preafericirea Sa Daniel, Patriarhul României, împreună cu toți ierarhii ortodocși invitați oficial și un număr restrâns de preoți și diaconi.