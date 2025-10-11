Aproape 70.000 de pelerini au trecut deja pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva

Aproximativ 70.000 de pelerini au trecut, până sâmbătă dimineața, pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, din Iași.

Potrivit reprezentanţilor Jandarmeriei, aproximativ 70.000 de persoane au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, aşezată într-un baldachin amenajat în curtea catedralei din Iaşi.

Alte 21.000 de persoane sunt la rând, la această oră.

Până sâmbătă dimineața, 77 de persoane au avut nevoie de intervenții medicale, iar cinci pelerini au fost transportați la spital.

Baldachinul a fost împodobit pentru al 22-lea an la rând de familia Bulat-Buştei.

Organizare impresionantă pentru cel mai mare pelerinaj al Moldovei

Pelerinajul închinat hramului Catedralei Mitropolitane din Iaşi a început miercuri dimineață, de la ora 6.00, odată cu citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Ulterior acestui moment, racla cu sfintele moaște a fost purtată în cadrul tradiţionalei procesiuni, fiind depusă în baldachinul special amenajat în curtea Ansamblului Mitropolitan, unde va rămâne până când rândul de închinare va putea fi gestionat din interiorul lăcaşului de cult, moment estimat a fi la începutul zilei de miercuri, 15 octombrie.

În data de 14 octombrie 2025, ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, slujba Sfintei Liturghii va fi săvârşită, începând cu ora 9.00, pe un podium amplasat la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

Pentru cei care nu vor reuşi să fie prezenţi în preajma zonei amenajate, slujba va putea fi urmărită și de la distanță, pe câteva ecrane de mari dimensiuni amplasate în mai multe locaţii.