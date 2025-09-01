STUDIU. Societatea încă vede băieții ca fiind mai buni în construcție și inovație decât fetele. 40% dintre părinți consideră că băieții sunt, nativ, mai buni inventatori

Băieții, percepuți ca fiind nativ mai buni constructori și inventatori decât fetițele

63% dintre părinții din România sunt de părere că societatea asociază abilitățile de a construi cu băieții, mai degrabă decât cu fetele. Prin urmare, încurajează cu predilecție băieții spre a cultiva și a urma cariere asociate abilităților de a construi.

Într-un spectru mai larg, părinții definesc construcțiile și prin a inventa – 40% dintre părinți o privesc ca pe o abilitate masculină; 22%, feminină; 38% nu atribuie un gen – sau a inova (35% dintre părinți o privesc ca pe o abilitate masculină; 23%, feminină; 42% nu atribuie un gen).

Prin urmare, părinții și copiii atribuie în mod eronat unele dintre cele mai mari descoperiri tehnologice unor inventatori bărbați.

În medie, 3 din 4 părinți asociază invenții precum tehnologia Wi-Fi (74%), frigiderul electric (78%) sau sistemul de încălzire a mașinii (84%) unor bărbați decât unor femei. Însă atribuie, în mod corect, invenția mașinii de spălat unei femei inventator (52%).

În consecință, copiii atribuie de două ori mai des invențiile femeilor unor inventatori bărbați.

Mamele și fiicele lor își subevaluează abilitățile în raport cu bărbații și băieții

Studiul arată că fetele încep să dezvolte neîncredere în propriile abilități tehnice și creative încă din perioada copilăriei.

În cazul adulților, circa 77% dintre femei consideră că au capacitatea de a construi lucruri, a inova sau a inventa, în comparație cu 81% dintre bărbați și se evaluează pozitiv în arii precum artele, organizarea și îngrijirea familiei.

În oglindă, fiicele lor își subevaluează aceleași abilități în comparație cu băieții – 84% dintre fetițe consideră că sunt buni constructori sau inventatori, în comparație cu 90% dintre băieți.

Copiii sunt de părere că susținerea în copilărie le dă încrederea că pot schimba lumea

80% dintre părinți susțin că, în mod involuntar, stereotipurile de gen joacă un rol important în felul în care aleg jucăriile pentru copiii lor, în felul în care joacă împreună și în activitățile la care îi expun.

În același timp, fac eforturi către alegeri conștiente, din convingerea că rolul lor în a chestiona rolurile de gen deschide oportunități pentru noua generație de fete, precum a urma o carieră în domenii tradițional asociate cu masculinitatea, antreprenoriat sau roluri decizionale în societate (90%).

Din perspectiva copiilor, în procente egale, fetițele și băieții (94%) declară că susținerea creativă și cultivarea încrederii că pot construi lucruri mărețe le dă încrederea că pot schimba lumea în bine.

Pentru părinți și copii deopotrivă, gradul de reprezentare în media este unul dintre principalii factori care perpetuează stereotipurile de gen – susținut de 85% dintre părinți și 83% dintre copii, un procent comparabil cu toate țările cuprinse în studiu, printre care Statele Unite, Franța și Canada.

Studiul LEGO în România

Grupul LEGO și LEGO România își asumă misiunea de a chestiona stereotipurile care pot limita potențialul fetelor și de a încuraja fetele să revendice un nou sens pentru „a construi”, pentru a-și celebra creativitatea în noua campanie „Construit de ea”.

În România, campania aduce în lumină parcursul unor sportive care au făcut performanță în domenii neconvenționale: Beatrice Ologeanu, prima femeie din România care a participat la Campionatul Mondial de Înot în Ape Înghețate, Anelisse Ionașcu, care până la vârsta de 11 a devenit deja vicecampioană la eKarting, și Irina Simion, cunoscută local și global în streamurile de Fortnite ca Reddysh.

În Social Media, campania urmărește experiența lor ca femei în domenii percepute ca fiind masculine – începutul, barierele de percepție cu care s-au confruntat din partea societății și cum susținerea părinților le-a deschis oportunități dincolo de stereotipuri și a făcut ca astăzi să deschidă drumuri pentru alte fete și femei.

Studiul a fost derulat în perioada noiembrie – decembrie 2024 pe un eșantion global de 32.605 de respondenți, dintre care 21.257 de părinți cu copii cu vârste cuprinse între 1 și 15 ani și 11.348 de copii cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani din 21 de țări.

Din totalul respondenților, 1.015 dintre părinți și 550 dintre copii sunt români. Țările în care a fost derulat studiul sunt: Australia și Noua Zeelanda, Canada, China Continentală, Republica Cehă, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Japonia, Malaezia, Mexic, Țările de Jos, Polonia, România, Africa de Sud, Coreea de Sud, Spania, Suedia, Turcia, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii.

Grupul LEGO a fost fondat în Billund, Danemarca, în 1932, de Ole Kirk Kristiansen, numele său derivând din cele două cuvinte daneze LEg GOdt, care înseamnă „Joacă-te bine”. Astăzi, Grupul LEGO rămâne o companie de familie cu sediul central în Billund. Cu toate acestea, produsele sale sunt acum vândute în peste 120 de țări din întreaga lume.