Surse: Jurgen Faff, patronul Fly Lili, a fost reținut de polițiștii Capitalei

„Cel în cauză a fost reținut, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat în fața magistraților cu propunere legală”, este anunțul Poliției Capitalei.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că este vorba despre patronul Fly Lili, Jurgen Faff.

Polițiștii au făcut recent mai multe percheziții la o companie activă pe piața transportului de pasageri. Aceasta are mai multe aeronave și peste 170 de angajați – piloți, însoțitori de bord și personal tehnic aerian.

Prejudiciul de 12 milioane lei a fost generat prin neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor care ar fi trebuit virate la bugetul de stat după ce au fost reținute din salariile angajaților.

La percheziții, anchetatorii au ridicat mai multe bunuri de interes pentru dosar.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că firma este „Fly Lili”.

Potrivit context.ro, Fly Lili este deținută de afaceristul sibian Jurgen Faff. Acesta ar fi făcut mai multe zboruri România-Congo cu mercenarii lui Horațiu Potra. Aceeași firmă aeriană ar fi parafat un contract de milioane de euro cu Southwind Airlines, căreia i s-a interzis accesul în spațiul aerian european din cauza suspiciunilor că e controlată de afaceriști ruși.