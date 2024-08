Sute de maşini electrice aruncate la groapa de gunoi. Cum a dat greş „iPhone-ul industriei auto”

Pentru criticii tranziţiei către electricitate, fotografiile muntelui de maşini abandonate în Arizona sunt o confirmare a modului în care renunţarea la motoarele cu ardere internă este complicată. Cazul atrage atenţia şi asupra start up-urilor care construiesc maşini fără a avea o experienţă solidă în spate.

Grămada a apărut la început pe TikTok, promovată de un fost inginer Local Motors, cunoscut pe platformă drept „Startup Slick”, care a început să dezlege misterul din Gilbert, nu departe de Phoenix.

Sunt Solo EV-urile, produse între 2018 şi 2023 de ElectraMeccanica, un start-up canadian care conform fondatorilor ar fi trebuit să fie „ca iPhone-ul industriei auto”.

Marca a putut fi văzută şi în Europa, cu o premieră la ediţia din 2022 a Goodwood Festival of Speed. Compania s-a născut dintr-o ramură a InterMeccanica, cunoscută pentru realizarea de replici Porsche şi piese speciale de curse pentru multe modele europene.

3 roţi şi 56 de cai putere

Nu se poate spune că designerii şi tehnicienii start-up-ului din Vancouver au fost lipsiţi de idei. Solo era o maşină de oraş cu trei roţi (două în faţă şi una în spate) şi un singur loc, cel pentru şofer.

Maşina a fost echipată cu un portbagaj mare şi un motor de 56 de cai putere, capabil să o împingă la o viteză maximă de 128 km/h. Bateria avea 17,4 kWh şi garanta o autonomie de 160 km.

Estetica - apropiată de cea a unei maşini sport. În habitaclu exista un sistem multimedia cu Bluetooth şi USB, un afişaj LCD şi aer condiţionat. Siguranţa structurii era garantată de constructor.

S-a încercat răscumpărarea modelelor

În ciuda unui preţ semnificativ, 18.000 de dolari, au ieşit la iveală câteva limitări împovărătoare, precum spaţiul de la bord limitat la o singură persoană, interioarele modeste („un colaj de piese de schimb”, după cum comenta The US Sun) şi garanţia de trei ani.

Conştient de neajunsurile tehnice, start-up-ul canadian a încercat să repare lucrurile printr-un program de răscumpărare voluntară, care a implicat 428 de unităţi.

Printre problemele cele mai flagrante, suspensia spate a fost concepută în aşa fel încât să inducă ridicarea punţii spate, creând un dezechilibru uriaş.

De parcă nu era suficient, ElectraMeccanica s-a trezit în dificultăţi considerabile de producţie din cauza fabricii chineze, iar răscumpărarea a pus latura financiară în genunchi.

Xos a optat să le arunce

Compania canadiană a fost achiziţionată de Xos, un producător de camioane electrice, care a optat pentru casarea vehiculelor, în loc să le repare şi să le revândă.

The US Sun, cel mai citit ziar din Phoenix, care a investigat subiectul, a consemnat ideile unui manager Xos: „Din cauza problemelor nerezolvate şi a imposibilităţii de a repara vehiculele, am decis să le aruncăm la propriu”.

ElectraMeccanica Solo trebuia să fie una dintre numeroasele „maşini ale oamenilor” pentru vremurile moderne, dar realitatea a răcit din faşă orice entuziasm.