Sute de persoane au inhalat clor în timpul unei procesiuni. Pelerinii au primit îngrijiri medicale

Sute de persoane au avut probleme cu respirația după ce au inhalat clor. Incidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timpul unei procesiuni din Irak.

Incidentul s-a produs din cauza unei scurgeri la o stație de tratare a apei de pe drumul care leagă două orașe sfinte șiite Najaf și Karbala.

Ministerul Sănătății din Irak a anunțat că „621 de cazuri de sufocare au fost înregistrate în urma unei scurgeri de clor în Karbala, toți au primit tratamentul necesar și au fost externați din spitale în stare bună de sănătate”, potrivit Le Figaro.

Milioane de pelerini șiiți ajung în zonă în această săptămână pentru a participa la un festival. Pelerinajul este una dintre cele mai mari adunări religioase din lume și marchează a 40-a zi de doliu pentru martiriul Hussein, nepotul profetului Mahomed și o figură fondatoare a islamului șiit.