Sute de tone de gunoaie, inclusiv cauciucuri şi maşini stricate, oprite la graniţa României

Garda Naţională de Mediu anunţă că în trei săptămâni la trei puncte de trecere a frontierei au fost descoperite 227 de tone de deşeuri. Printre acestea erau chiar şi caroserii auto şi cauciucuri stricate.

„În perioada 21.10.2024 – 14.11.2024, 14 transporturi încărcate cu aproximativ 227 de tone de deşeuri (camioane scoase din uz, anvelope uzate, material plastic, cauciuc, deşeuri de aluminiu, de la sortarea hârtiei şi cartonului, piese auto uzate, etc.) şi bunuri second hand (obiecte de îmbrăcăminte, încălţăminte, saltele, anvelope, etc.) au fost respinse la intrarea în România la punctele de trecere a frontierei Borş II, Nădlac II şi Vama Veche, de către comisarii Gărzii Naţionale de Mediu – comisariatele judeţene Bihor, Arad, Constanţa”, a anunţat Garda de Mediu.

Conform documentelor prezentate la punctele de trecere a frontierei, deşeurile şi bunurile second hand proveneau de la diferite societăţi comerciale din Germania, Cehia, Austria, Ungaria, Bulgaria, Letonia, Italia şi Olanda.