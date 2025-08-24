Fetița din Brăila a fost găsită de câinele familiei: se ascundea în ograda bunicii

UPDATE: În urma activităților desfășurate de polițiști și jandarmi, fetița de 8 ani a fost găsită în curtea imobilului bunicii sale, din localitatea Oprișenești.

În timpul căutarilor, câinele de urmă a indicat curtea bunicii sale ca loc unde s-ar afla copila.

După căutări amănunțite, fetița a fost găsită de polițiști în curte, ascunsă. Nu a fost victima vreunei infracțiuni.

ȘTIREA INIȚIALĂ: O fetiță în vârstă de 8 ani a dispărut, duminică dimineața, din locuința bunicilor, din Oprișenești, județul Brăila. Copila a fost dată dispărută și este căutată de polițiști.

În jurul orei 11:40, polițiștii din cadrul Poliției orașului Ianca, județul Brăila, au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat de 41 de ani, din localitatea Oprișenești, cu privire la faptul că nepoata sa, Violeta Georgiana Cotigă, de 8 ani, a dispărut de la domiciliu, în jurul orei 06:30 și nu a mai fost găsită.

Au fost constituite de îndată echipe operative mixte, formate din polițiști și jandarmi care desfășoară în aceste momente activități ample de căutare a fetiței.

Semnalmentele fetiței

Aceasta are 130 cm înălțime, 30-35 kg, păr șaten până în zona umerilor, are o cicatrice la ochiul drept, ochii albaștri.

Fetița era îmbrăcată în pantaloni scurți înflorați, maiou alb și era desculță.

Pentru Violeta Georgiana Cotigă a fost solicitată căutarea la nivel naţional și internațional.

Persoanele care pot oferi informaţii despre locul în care aceasta se află sunt rugate să apeleze numărul de urgenţă gratuit 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie.