Taifas, festivalul de film și cultură balcanică revine la Timișoara. Cinefilii pot vedea și prima retrospectivă semnată de Radu Jude

Ediția de anul acesta a festivalului de film și cultură balcanică „Taifas” reunește un program special de filme, premiate la festivaluri internaționale. Câteva dintre filme vor fi chiar rulate în premieră în cadrul festivalului.

De asemenea, publicul cinefil are prilejul de a vedea și prima retrospectivă Radu Jude din România, practic, opt scurtmetraje semnate de regizorul Radu Jude, „îi poartă pe spectatori prin observații intime asupra vieții cotidiene, reflecții istorice și eseuri vizuale provocatoare”.

De asemenea, cinefilii au prilejul să vadă au ocazia să vadă în jur de 15 proiecții în stil balcanic, dar și să participe la evenimente alternative din cadrul festivalului, precum concertul trupei KOTTARASHKY AND THE RAIN DOGS din Bulgaria, o seară gastronomică, dar și un „balcanic party”, care vor avea loc în clubul Fratelli.

Proiecțiile de film se pot vedea în perioada 14 – 19 septembrie la Cinema Studio, iar biletele au prețul obișnuit.