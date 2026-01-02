Olt: Bătrân de 72 de ani, înjunghiat de mai multe ori în noaptea de Revelion

Polițiștii din Olt au fost sesizați în noaptea Revelion, în jurul orei 4.30, de un bărbat din comuna Fărcașele, cu privire la faptul că o persoană ar fi pătruns fără drept în locuința sa și l-ar fi înjunghiat pe bunicul lui.

La fața locului s-au deplasat de urgență polițiști și un echipaj medical de prim ajutor.

Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că un bărbat de 35 de ani ar fi pătruns fără drept în locuința victimei, un bărbat de 72 de ani, pe care l-ar fi agresat fizic, înjunghiindu-l de mai multe ori.

Victima a fost transportată la Spitalul Municipal Caracal, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Polițiștii și procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului de 35 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă la omor și violare de domiciliu.

Bărbatul a fost dus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă și urmează să fie prezentat instanței de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Surse locale au declarat pentru MEDIAFAX că agresorul era un vecin, cu care nepotul victimei ar fi avut un conflict.