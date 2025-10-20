Tânăr de 26 de ani, acte sexuale în public, în prezența a trei fetițe din Sectorul 5

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București anunță că procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar față de inculpatul G.C.N., pentru o perioadă de 60 de zile, între 20 octombrie și 18 decembrie 2025.

Potrivit ordonanței de luare a măsurii controlului judiciar, prima infracțiune a avut loc pe 15 octombrie 2025, în jurul orei 20:30, când individul s-a masturbat în prezența unei minore de 12 ani, pe o stradă din Sectorul 5.

La două zile distanță, pe 17 octombrie, bărbatul a repetat fapta de două ori. În jurul orei 20:00, a comis același act sexual în prezența unei fete de 14 ani, iar la circa 30 de minute mai târziu a săvârșit același act în prezența unei alte fete de 14 ani, tot pe străzile din Sectorul 5 al Capitalei.

Individul a fost reținut inițial pentru 24 de ore.

Pe durata măsurii controlului judiciar, bărbatul trebuie să respecte mai multe obligații legale, printre care: interdicția de a lua legătura cu persoanele vătămate sau cu martorii din cauză, interdicția de a se apropia de victime, pe nicio cale și purtarea permanentă a unei brățări electronice.