DNA: Control judiciar pe cauțiune de 1 milion de lei pentru managerul Spitalului Militar

Decizia vine la o zi după ce DNA a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva managerului spitalului pentru infracțiuni de uzurpare de funcție și abuz în serviciu, într-un dosar privind angajări ilegale în cadrul unui proiect european, soldate cu un prejudiciu de 8,3 milioane de lei.

Pe perioada controlului judiciar, generalul Florentina Ioniță-Radu nu mai poate desfășura activitatea de comandant/manager al Spitalului Militar Central, nu poate părăsi teritoriul României fără acordul procurorilor militari și nu poate comunica cu persoanele menționate în ordonanță.

DNA a avertizat-o pe femeie că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau cu arestarea preventivă.

Procurorii militari au dispus, de asemenea, efectuarea în continuare a acțiunii penale față de alți 18 suspecți, printre care colonelul Constantin Ștefani (la data faptelor șef al Ambulatoriului Clinic Integrat), generalul de brigadă Mariana Jinga (locțiitor al comandantului), și alți 16 ofițeri și medici militari.

Suspecții sunt acuzați de complicitate

Toți cei 18 suspecți sunt acuzați de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

DNA a instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale inculpatei Ioniță-Radu Florentina și ale celor 18 suspecți, pentru a garanta recuperarea prejudiciului de 8.290.401 lei creat în dauna bugetului Uniunii Europene, bugetului de stat și bugetului unității medicale militare.

Potrivit DNA, în perioada octombrie 2020 – noiembrie 2022, generalul Ioniță-Radu ar fi dispus angajarea nelegală de experți pe diferite funcții în cadrul proiectului european „ROCCAS II București-Ilfov”, în afara organigramei unității medicale.

Printre experții recrutați au făcut parte și 18 cadre militare active cu funcția de bază în cadrul Spitalului Militar Central, deși aceștia aveau interdicția legală de a ocupa prin cumul de funcții posturile vacante de experți.

În perioada februarie 2021 – decembrie 2023, inculpata ar fi dispus ordonanțările la plată pentru drepturile salariale aferente funcțiilor deținute ca experți în cadrul proiectului european, iar cei 18 suspecți ar fi întocmit și semnat fișele individuale de pontaj folosite pentru ordonanțarea plăților.