Manager de firmă, prins după ce a escrocat propria companie cu mai mult de 1 milion de euro

Polițiștii au descins în județele Gorj și Ilfov, într-un dosar de înșelăciune în care prejudiciul se ridică la 500.000 de euro și 6.500.000 de lei.

Un bărbat de 38 de ani, managerul unei firme de transport, este suspectat că a escrocat propria companie, cu ajutorul a două persoane.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2023-2024, suspectul ar fi prezentat ca reale niște tranzacții comerciale fictive, determinând societatea să efectueze plăți nedatorate în valoare de 500.000 de euro și 6.500.000 de lei.

Din cercetări a reieșit că sumele erau transferate într-un cont bancar al unei societăți comerciale interpuse, de unde erau apoi deturnate de către bărbatul în cauză.

Miercuri, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1 au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară în județele Gorj și Ilfov.

Persoanele vizate au fost conduse la audieri, urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.