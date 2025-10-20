România și Nigeria, țările fruntașe la traficul de persoane. Bulgaria a înregistrat o scădere uluitoare în ultimii doi ani

În perioada 2013–2023, România și Nigeria se află pe primele locuri la nivel global în privința numărului total de victime ale traficului de persoane, potrivit datelor publicate de Eurostat. Țara noastră depășește pragul de 12.000 de victime identificate, în timp ce Nigeria raportează aproximativ 9.000. Pe locurile următoare se situează Franța, Ungaria și Bulgaria, fiecare cu mii de cazuri înregistrate în același interval.

Analiza evidențiază faptul că România continuă să fie una dintre principalele țări de origine ale victimelor traficului, în special în scopuri de exploatare sexuală și muncă forțată. Diferența semnificativă față de alte state europene arată vulnerabilități economice și sociale persistente, dar și nevoia consolidării măsurilor de prevenție și sprijin pentru persoanele expuse riscului.

Cifrele s-au schimbat într-un mod uimitor în Bulgaria

Un alt grafic publicat de Eurostat arată însă o tendință descendentă în ultimii ani, inclusiv pentru România. Numărul victimelor identificate în țară a scăzut de la 896 în 2013 la 451 în 2023, o evoluție care indică progrese în detectarea timpurie a cazurilor și cooperarea transfrontalieră.

De altfel, Bulgaria înregistrează una dintre cele mai spectaculoase reduceri: de la 540 de victime raportate în 2013 la doar 66 în 2023. În contrast, țări precum Franța și Italia continuă să raporteze peste o mie de cazuri anual, semn că fenomenul rămâne o problemă persistentă în statele vestice.

Chiar dacă tendința generală în Europa este de scădere, traficul de persoane rămâne o problemă transnațională complexă, alimentată de rețele bine organizate și de inegalități economice profunde. România, deși înregistrează progrese, continuă să figureze printre țările cele mai afectate de acest fenomen la nivel european.

Franța, pe locul trei la trafic de persoane

Între 2013 și 2023, datele privind victimele traficului de persoane înregistrate în Uniunea Europeană arată atât o diversitate geografică, cât și modele regionale puternice.

Cel mai mare număr de victime înregistrate în această perioadă a fost reprezentat de cetățeni români, cu un total de 12.166 de persoane. Acest număr este semnificativ mai mare decât cel al cetățenilor din oricare altă țară, o constatare constantă de-a lungul întregii perioade analizate.

Cetățenii nigerieni au fost al doilea cel mai frecvent grup de victime înregistrate și cea mai numeroasă naționalitate din afara UE, cu 9.111 victime.

Cetățenii francezi au reprezentat al treilea grup ca număr de cazuri raportate, cu 5.848 de victime. Alte naționalități din state membre ale UE includ Ungaria (4.340), Bulgaria (4.125), Țările de Jos (3.200), Polonia (2.759) și Germania (2.037). Aceste cifre arată că o proporție semnificativă a victimelor traficului de persoane sunt cetățeni ai Uniunii Europene.

Mai multe naționalități din afara UE apar, de asemenea, frecvent printre cele mai raportate. Printre acestea se numără victime din China (2.008), Maroc (1.698), Ucraina (1.422), Columbia (1.199), Brazilia (1.176) și Pakistan (949), care reprezintă o proporție semnificativă din totalul victimelor. Alte țări de cetățenie notabile sunt Italia (1.392), Slovacia (889), Filipine (881), Moldova (792), Bangladesh (750) și Thailanda (637).