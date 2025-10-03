DIICOT: 22 de persoane reţinute într-un dosar de trafic de persoane şi proxenetism

Gruparea, formată din trei structuri cu peste 30 de membri, a obţinut aproximativ 3,5 milioane de euro din exploatarea sexuală a femeilor pe care le-ar fi dus în Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia şi Emiratele Arabe Unite. Membrii grupului le-ar fi închiriat apartamente victimelor, le-ar fi promovat online şi le-ar fi facilitat deplasările către clienţi, încasând banii obţinuţi.

Sumele ar fi fost investite în automobile de lux, imobile achiziţionate pe numele membrilor de familie şi în finanţarea unor societăţi comerciale, pentru a le disimula originea ilicită.

Poliţiştii Direcţiei de Combaterea Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată au descoperit şi ridicat 265.000 de lei, aproximativ 62.000 de euro, peste 13.000 de lire sterline, înscrisuri, unităţi de stocare a datelor şi alte mijloace de probă.

A fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 69 de autoturisme, autoutilitare, remorci şi motociclete, 30 de imobile şi asupra părţilor sociale deţinute de persoanele în cauză în cadrul a şase societăţi comerciale.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti a fost sesizat cu propunere de arestare preventivă a 19 dintre persoanele reţinute, pentru 30 de zile. Faţă de 3 persoane, procurorii au luat măsura controlului judiciar.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul poliţiştilor din cadrul brigăzilor de combaterea criminalităţii organizate Bucureşti, Ploieşti şi Constanţa, serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Giurgiu şi Ilfov, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, Brigăzii Autostrăzi şi jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.