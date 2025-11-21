Taximetrist înjunghiat mortal la Mioveni

Un incident violent a zguduit orașul Mioveni în seara zilei de vineri. În jurul orei 21:45, autoritățile au fost alertate prin 112 cu privire la rănirea prin înjunghiere a unui taximetrist de 60 de ani. Potrivit IPJ Argeș, echipajele sosite la fața locului l-au găsit pe bărbat în stare de inconștiență. Polițiștii au confirmat imediat informațiile primite prin serviciul de urgență.

„Polițiștii din Mioveni au fost sesizați prin 112, cu privire la faptul că un bărbat, de 60 de ani, din Albota, taximetrist, ar fi fost înjunghiat”, se arată în comunicatul IPJ. „Aspectele sesizate au fost confirmate”, precizează autoritățile.

Taximetristul nu a putut fi salvat

În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de cadrele medicale, viața victimei nu a putut fi salvată. „Din nefericire, bărbatul a fost declarat decedat”, au transmis reprezentanții poliției.

Cazul a fost preluat de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, care coordonează cercetările pentru a stabili circumstanțele crimei. În zonă au fost mobilizate efective sporite ale Inspectoratului de Poliție Județean Argeș și au fost luate toate măsurile legale „pentru strângerea probelor”.

Un suspect a fost prins în cursul nopții

În urma verificărilor făcute de polițiști pe parcursul nopții, a fost reținut un tânăr de 21 de ani, din comuna Davidești. Acesta a fost reținut și se află în custodia polițiștilor, fiind bănuit de comiterea faptei. Tânărul va fi să fie condus la audieri. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului, urmând să fie stabilite exact împrejurările în care s-a produs crima.

Tânărul a fost condus la audieri, iar procurorul de caz va stabili măsurile legale. Ancheta este în desfășurare.