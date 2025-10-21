Tentativă de phishing în numele site-urilor de recrutare / Ce trebuie să știi ca să nu cazi în plasa atacatorilor cibernetici

Platforma de recrutare eJobs aduce clarificări cu privire la sesizările provenite din partea mai multor persoane care au spus că au fost sunate de voci robotice care pretindeau că reprezintă compania.
EJobs se delimitează de toate apelurile care provin de la persoane ce pretind că o reprezintă și specifică faptul că niciodată, niciun reprezentant eJobs nu va suna personal un candidat pentru a-i cere datele sale personale.
Compania eJobs specifică faptul că acestea sunt parte dintr-o tentativă de fraudă internațională, de care se delimitează.
În cazul în care ai primit sau vei primi un astfel de apel, urmat de un mesaj pe WhatsApp, te îndemnăm:
De asemenea, trebuie să știi că astfel de mesaje vin întotdeauna după un apel telefonic prealabil, făcut de o persoană reală, de la un număr de telefon din România”, se specifică într-un comunicat al companiei.
Platforma de recrutare eJobs recomandă consultarea ghidului Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, pentru mai multe informații.
Numele mai multor companii de recrutare sunt folosite de atacatorii cibernetici.