Tentativă de phishing în numele site-urilor de recrutare / Ce trebuie să știi ca să nu cazi în plasa atacatorilor cibernetici

Platforma de recrutare eJobs aduce clarificări cu privire la sesizările provenite din partea mai multor persoane care au spus că au fost sunate de voci robotice care pretindeau că reprezintă compania.

EJobs se delimitează de toate apelurile care provin de la persoane ce pretind că o reprezintă și specifică faptul că niciodată, niciun reprezentant eJobs nu va suna personal un candidat pentru a-i cere datele sale personale.

Compania eJobs specifică faptul că acestea sunt parte dintr-o tentativă de fraudă internațională, de care se delimitează.

Compania eJobs are câteva recomandări pentru cei care primesc astfel de mesaje:

„Datele furnizate în CV le împărtășim numai cu angajatorii pentru care ai aplicat sau, dacă ai CV-ul public, cu recrutorii care caută angajați în baza noastră de date

Organizațiile la care aplici sau care îți pot vedea CV-ul sunt verificate manual de către echipa noastră, special ca să știi că informațiile tale sunt în siguranță și că aplici la angajatori reali

În cazul în care ai primit sau vei primi un astfel de apel, urmat de un mesaj pe WhatsApp, te îndemnăm:

să nu dai click pe linkurile din acel mesaj

să nu oferi date personale sau bancare acestor persoane

să blochezi numărul de telefon de la care ai primit mesajul

să îl raportezi direct în WhatsApp

De asemenea, trebuie să știi că astfel de mesaje vin întotdeauna după un apel telefonic prealabil, făcut de o persoană reală, de la un număr de telefon din România”, se specifică într-un comunicat al companiei.

Trebuie să știi că apelurile sunt reale atunci când:

sunt în limba română, cu excepția situațiilor în care tu, candidatul, nu vorbești fluent limba română (lucru vizibil în CV-ul tău)

conțin o formă de salut cu numele tău

conțin numele întreg al recrutorului

menționează rolul pentru care ai fost contactat și care se potrivește cu abilitățile și experiența ta de muncă

Platforma de recrutare eJobs recomandă consultarea ghidului Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, pentru mai multe informații.

Numele mai multor companii de recrutare sunt folosite de atacatorii cibernetici.