Stenograme. Cum recruta Potra tineri pentru a fi mercenari: „Ai mai fost în vreun conflict? Știi instrucție de front, cunoști ambuscade?”

Horațiu Potra, figură cheie a dosarului, al cărui nume apare de peste 840 de ori în dosar, a condus pentru mai mulți ani o „afacere” ce ducea români în Republica Democrată Congo și alte țări africane pentru a lupta ca mercenari.

Potra, din stenograme obținute de Mediafax, părea obișnuit cu apelurile unor tineri ce doreau să alăture grupării sale de mercenari. Într-o conversație atașată la dosar reiese un apel în care un tănăr de 20 de ani îl sună pe Potra pentru a se alătura mercanarilor. Potra este receptiv, dar pare interesat de pregătirea militară a tânărului. Potra îi spune tânărului că a întâlnit mulți „care știu să tragă cu arma”, dar el e interesat de alte aspecte: „cunoști ambuscade. știi să te organizezi?”

În ziua de 18 decembrie 2024, la ora 16:44:55, POTRA HORAȚIU, localizat în localitatea Mediaș, județul Sibiu, este contactat de către un DOMN ( tânăr de 20 de ani) şi poartă următoarea discuţie:

”POTRA HORAȚIU: Alo!

DOMN: Alo! Bună ziua, domnul Horațiu!

POTRA HORAȚIU: Da, bună ziua!

DOMN: Mă numesc Pătru Rareș ă… am o vârstă de 20 de ani, sunt

luptător de K1, de 8 ani și aș vrea… am o condiție fizică foarte bună, știu să

trag bine cu arma. Sunt vânător…

POTRA HORAȚIU: Am auzit. Dați-mi, dați-mi mesaj pe Whatsapp…

DOMN: Da.

POTRA HORAȚIU: Vă dau un număr unde să sunați, la recrutări,

că nu mă ocup eu.

DOMN: DRCV știu, mai am prieteni acolo, la dumneavoastră în

Congo și mi-au dat numărul la DRCV, nu îndeplinesc toate condițiile. Și v-am dat numărul pe Whatsapp.

POTRA HORAȚIU: Nu știu, d-aia zic. Dă-mi pe Whatsapp, că n-am

ce face, că nu pot să, nu decid eu. Înțelegi? Că dacă e o problemă o să zică

lumea Potra a adus pe, o adus oameni nepregătiți. Adică acolo îs niște

militari care știu, care se ocupă de recrutari.

DOMN: Vă cred, vă cred dar dacă eu chiar știu să trag bine cu arma

și am…

POTRA HORAȚIU: Bine domne, am înțeles că știi să tragi. Mulți

care știu să tragă cu arma. Ai mai fost în vreun conflict, ai mai făcut ceva?

Ai… știi să te organizezi? Știi instrucție de front, cunoști ambuscade,

cunoști de astea? Nu! Știi mortiare, știi…

DOMN: Tatăl meu a fost militar…

POTRA HORAȚIU: No, păi aia-i fratele. Nu e asta. Îmi pare rău.

Haideți că n-am timp că mă mai sună lumea și văd, m-ați sunat și pe telefon

normal, telefoanele îs ascultate… n-avem nimic de ascuns dar prefer să nu

avem discuții d-astea, aici. Mulțumesc!

DOMN: Da, da, da v-am dat…”

Alt apel primit de Potra

Horațiu Potra părea că primea constat apeluri de la potențiale persoane ce să se alăture mercenarilor săi. Într-o altă conversație atașată de procurori, Potra este sunat de un bărbat din Timișoara pe care Potra îl întrebă direct dacă vrea să mergă la muncă în Congo. Bărbatul din Timișoara, însă, neagă și spune că doreșete să îl suțină pe Potra în cauza internă amintind abilitățile sale.

Tot din conversație reise că Potra credea că autoritățile nu pot supraveghea activitatea sa pe aplicația de mesagerie Whatsapp.

– în ziua de 20 decembrie 2024, la ora 12:42:58, POTRA

HORAȚIU, localizat în localitatea Mediaș, județul Sibiu, este contactat

de către un DOMN şi poartă următoarea discuţie:

”POTRA HORAȚIU: Alo!

DOMN: Alo, bună domnul Horațiu.

POTRA HORAȚIU: Bună.

DOMN: Nicolae Popa, la telefon.

POTRA HORAȚIU: De la?

DOMN: Cu Nicolae Popa. Nu e de la niciunde.

POTRA HORAȚIU: A! Nicolae Popa.

DOMN: E fost, e fost, e fost. Am numărul dumneavoastră de telefon de

la niște băieți care au fost cu dumneavoastră. Ă… când veniți la Timișoara?

Sau cum ne-am putea întâlni? Eu sunt unul din proscrișii sistemului. Am fost

și în Plutonul de Intervenție în timpul revoluției și… primul erou în brațele

mele a murit. Fiind militar, am întors armele invers, împotriva colegilor mei,

care au tras. E poveste mult mai lungă și pentru chestiile astea am fost cam

toată viața alungat de peste tot. Dar lăsăm asta deoparte. Ă…

POTRA HORAȚIU: Ă, la Timișoara? N-am, n-am nici cum s-ajung că

n-am treabă prin partea aia.

DOMN: N-ai? Nu. Eventual, nu știu, să văd cum îmi fac timp și poate

dau eu o fugă.

POTRA HORAȚIU: Păi ce? Bănuiesc ce? Vreți să mergeți în

Congo, la muncă? Sau ce?

DOMN: Nu. Ce… nu, nu, nu! Nu, să fiu lângă dumneavoastră și să

mergem mai departe.

POTRA HORAȚIU: Neoh! (n.l. – râde) Ne întâlnim și povestim. Din

Timișoara? Erați în Timișoara la revoluție?

DOMN: Da, eu am fost în Plutonul de Intervenție în Libertății!

DOMN: Dar și pe Whatsapp se înregistrează, stai liniștit, nu știu cine a spus…

POTRA HORAȚIU: Ei, nu cred. Nu cred! Păi acum am venit, am ieșit din… din…

DOMN: Da.

POTRA HORAȚIU: Din… ăsta, percheziție informatică, d-alea nu, n-am nimica pe whatsapp.

DOMN: Da? Da, nu contează.

POTRA HORAȚIU: Da.

DOMN: Lasă să mă înregistreze că oamenii știu cine sunt.

POTRA HORAȚIU: Ei no…

DOMN: N-am nimic de ascuns.

POTRA HORAȚIU: No bine, vedem.

DOMN: No!

POTRA HORAȚIU: Ne-om întâlni cânva.

DOMN: Ne auzim.

POTRA HORAȚIU: Bine.

DOMN: Și ne întâlnim. Doamne ajută!

Context: Mercenarii români din Congo, majoritatea foști militari și legionari străini, au fost recrutați de Horațiu Potra pentru a lupta de partea guvernului congolez împotriva rebelilor M23. Contra unui salariu de circa 5.000 de dolari pe lună, aceștia au asigurat antrenament, pază și sprijin militar direct pe front. Aventura s-a încheiat dramatic, după pierderea orașului Goma, când aproape 300 de români au fost nevoiți să se predea și să fie repatriați. Potra a participat cu mercenarii săi și la alte teatre din Africa.

