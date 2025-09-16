Dosarul privind tentativa de acțiuni împotriva ordinii constituționale îl menționează pe Călin Georgescu de peste 370 de ori. Potra apare de peste 830 de ori

La 15 septembrie 2025, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a încheiat rechizitoriul în dosarul 6720/284/P/2024 și a dispus trimiterea în judecată a 22 de persoane.

Aceștia sunt acuzați de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, precum și de alte infracțiuni conexe. Printre inculpați se află fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și Potra Horațiu, considerat liderul grupului paramilitar.

Pe 1 martie 2025, Horațiu Potra, fiul său și o rudă a acestora au fost dați în urmărire generală.

Poliția Română a emis mandatele de arestare pentru acest dosar legat de perchezițiile efectuate la persoane apropiate lui Călin Georgescu.

Mandatul de arestare pe numele lui Horațiu Potra a fost emis vineri, 28 februarie, de Secția Penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Potrivit Poliției Române, inculpatul era cercetat pentru „tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive”.

Procurorii susțin că Călin Georgescu ar fi conceput un plan pentru destabilizarea țării, folosindu-se de mercenarii coordonați de Horațiu Potra. Cei doi au făcut acest plan în data de 7 decembrie 2024, unde discuția s-a concentrat pe planificarea unor proteste violente în București, cu scopul de a schimba ordinea constituțională și de a bloca exercitarea puterii de stat.

Călin Georgescu și Potra, menționați de mai multe ori în dosar

În dosarul privind tentativa de acțiuni împotriva ordinii constituționale pentru care cei doi sunt judecați, Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt primele două nume menționate în rechizitoriu. Urmați de aceștia se află celelalte nume ale inculpaților incluși în dosar.

Numele lui Călin Georgescu, intitulat în rechizitoriu „Georgescu Călin” apare de 370 de ori, în mai multe contexte pentru care acesta este judecat. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este judecat pentru o serie de acțiuni intentate de acesta, care apar și în documentul oficial.

„Ca urmare a planului agreat cu inculpatul Georgescu Călin, inculpatul Potra Horațiu a organizat/coagulat un grup de 21 persoane, condus de către el, din care făceau parte inculpații Potra Dorian, Potra Alexandru Cosmin, Lup Andrei-Florin, Borișcă Cristian-Sergiu, Comiza Adrian Inocențiu, Dragoman Vasile Leonard, Hauptman Manfred Ioan, Lascu Bogdan Florin, Lechințan Traian, Lup Ioan, Moldovan Dionisie, Mureșan Ovidiu-Claudiu, Panța Dan-Cristian, Szanto Daniel, Timofti Constantin, Lăpădatu Claudiu-Marian, Apahidean Marius-Samuel, Dărăbanț Matei, Aniței Iulian și Goloșoiu Mihail-Alex, care s-a întrunit în data de 07 decembrie 2024, în jurul orelor 21:30-21:45, la cafeneaua ART CAFFE din mun. Mediaș, jud. Sibiu, iar în cadrul acestuia s-a stabilit, la inițiativa lui Potra Horațiu, acceptată de către membrii constituenți, deplasarea spre mun. București cu 7 autoturisme”, se arată în documentul rechizitoriului.

„Astfel, prin retorica postărilor au fost direcționate narative subsumate temelor promovate de agenda candidatului Georgescu Călin, respectiv mesaje cu caracter de spiritualitate și identitare, promovarea tradițiilor românești și elogierea conceptelor ultranaționaliste, mod de operare utilizat cu scopul de a propaga mesaje eurosceptice și anti-sistem conotative.”, este un al alt exemplu de situație în care Georgescu este menționat în rechizitoriu.

În paralel, Horațiu Potra este menționat în dosar de 839 de ori, sub numele din buletin de „Potra Horațiu”. În același dosar sunt menționate și două rude ale lui Horațiu Potra, mai exact, Potra Dorian, „în vârstă de 18 ani, necunoscut cu antecedente penale, aflat sub imperiul măsurii arestului preventiv, dispusă în lipsă, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale” și Potra Alexandru-Cosmin, „în vârstă de 31 de ani, necunoscut cu antecedente penale, aflat sub imperiul măsurii arestului preventiv, dispusă în lipsă, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale”.

Horațiu Potra este menționat, în comparație cu Călin Georgescu, de mult mai multe ori decât acesta. Rechizitoriul explică o serie de situații pentru care acesta este judecat și contextele care au dus la aceste acțiuni în instanță.

„În contextul Hotărârii nr. 32 din data 06 decembrie 2024 a Curții Constituționale a României prin care s-a dispus anularea alegerilor prezidențiale din România din anul 2024, în dimineața zilei de 07 decembrie 2024, între orele 10:51 – 12:01, inculpatul Potra Horațiu s-a întâlnit pe raza localității Ciolpani, județul Ilfov, în incinta Centrului de echitație Jbara Horses, în condiții de clandestinitate, cu inculpatul Georgescu Călin (candidat la alegerile prezidențiale și direct interesat în contestarea deciziei de anulare mai sus menționată), ocazie cu care au pus în discuție un plan conform căruia inculpatul Potra Horațiu, împreună cu persoane din cercul său relațional, cu pregătire militară sau capacități operative specifice pregătirii militare urmau să desfășoare în data de 08 decembrie 2024 în municipiul București, în contextul unor acțiuni de protest, acțiuni violente cu caracter subversiv”, este unul dintre exemplele pentru care Potra Horațiu este menționat în rechizitoriu.

„În referire la persoanele cu care inculpatul a înțeles să colaboreze în procesul de realizare și consolidare a planului de candidatură, materialul probator administrat a relevat că un rol semnificativ în conturarea strategiei electorale și în mobilizarea resurselor necesare l-a avut inculpatul Potra Horațiu.”, se mai arată în rechizitoriu.