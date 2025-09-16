Arsenalul impresionant, deținut de Potra în locuința sa din Mediaș, așa cum reiese din rechizitoriul procurorilor

Rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu, reține că Horațiu Potra deținea, fără respectarea legii privind regimul armelor și munițiilor, un întreg arsenal, constituit atât din arme interzise, arme din categoria celor letale și dispozitive ale acestora.

În rechizitoriu se arată că, în perioada decembrie 2024 – 26 februarie 2025, „fără a se cunoaște data exacta a procurării”, Potra a deținut („le-a ascuns”) la locuința sa din Mediaș, fără autorizație, următoarele tipuri de armament:

3 aruncătoare portative de grenade

un aruncător individual portativ de grenade

o pușcă semiautomată letală

5 pistoale-mitralieră cal. 7,62 x 39mm

un pistol automat cal. 7,65 x 17SR

18 pistoale semiautomate

41 încărcătoare (din care 25 tip sector pentru muniție cal. 7,62×39 mm, cu capacitate de alimentare pentru 30 cartușe și unul de tip tambur pentru muniție cal. 7,62×39 mm, cu capacitate de alimentare pentru 75 cartușe)

un sistem de ochire optoelectronic, cu reticul iluminat, cu proiector fascicul laser, cu cameră termică și IR ce permite ochirea în condiții de luminozitate scăzută („pe timp de noapte”)

un amortizor reprezentat de un dispozitiv cilindric din metal, fără marcaje, având lungimea de aprox. 248 mm

precum și 22 cutii/pachete/pungi muniție (în care se aflau un număr de 2873 de cartușe cu glonț de diferite calibre)

De asemenea, rechizitoriul mai reține faptul că, tot în această perioadă, Potra a deținut următoarele tipuri de armament și muniție:

materii explozive privind o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil, precum și materiale de iniţiere

1 fitil detonant, 4 corpuri cilindrice roșii Maxprime Booster din care două tip 400g si două tip 150g

40 de grenade (”lovituri”) cal. 40mm pentru lansator tip aruncător portativ de grenade adaptat la armă de asalt

19 grenade (”lovituri”) cal. 40mm pentru lansator tip aruncător portativ de grenade adaptat la armă de asalt

56 de grenade (”lovituri”) cal. 40×46 pentru lansator tip aruncător individual portativ de grenade

1 grenadă de mână cu corp negru, cvasi-sferoidal, având focosul acoperit cu un capac verde

36 de grenade de mână cu focoasele aferente (din care 10 având corpuri de grenadă de culoare neagră, 11 verzi și 15 kaki)

Și acestea au fost descoperite de poliție în urma percheziției la domiciliul din Mediaș.

Din dosar mai reiese că Potra a deținut și a transportat, fără drept, în autoturismul marca Mercedes-Benz, „un pistol marca Umarex HDR50, (…), cal. 50, armă neletală supusă autorizării, regăsită în categoria C din Anexa nr. 1 a Legii nr. 295/2004, fiind depistat de către organele de poliție în jurul orelor 03:00, în timp ce se afla pe raza com. Mănești, jud. Prahova, în deplasare către municipiul București”.

„În noaptea de 08 decembrie 2024, a deținut și transportat fără drept, în autoturismul marca Mercedes-Benz G Class, (…), un articol pirotehnic tip petardă marca Enigma categoria F4, fiind depistat de către organele de poliție în jurul orelor 03:00, în timp ce se afla pe raza com. Mănești, (…), în deplasare către municipiul București.

În cursul lunii decembrie 2024, fără a se cunoaşte data exactă a procurării, până la data de 09 decembrie 2024, a deținut, fără drept, o armă de foc scurtă, letală supusă autorizării, tip revolver, marca Warnant Jean, cal. 45R (cu rebord), probabil cu seria 20, de proveniență industrială (producție Belgia) pe care a ascuns-o la locuința sa de pe raza localităţii Mediaș”, se arată în rechizitoriu.

SUMARUL RECHIZITORIULUI. Citește și…

