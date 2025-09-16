Prima pagină » Știrile zilei » Milioane ascunse, aur și finanțări obscure: Mecanismele care alimentau o „logistică financiară paralelă” pentru gruparea lui Călin Georgescu și Horațiu Potra

Milioane ascunse, aur și finanțări obscure: Mecanismele care alimentau o „logistică financiară paralelă” pentru gruparea lui Călin Georgescu și Horațiu Potra

Datele din dosarul „6720/284/P/2024”, obținute în urma interceptărilor și a perchezițiilor, conturează o imagine alarmantă a unei rețele financiare complexe. Rechizitoriul procurilor a scos la lumină sume uriașe în numerar, în valoare de milioane de dolari, cantități semnificative de aur, tranzacții financiare mascate prin intermediari și întâlniri secrete la sediile unor ambasade. Potrivit procurorilor, această structură era capabilă să finanțeze atât activități politice, cât și proiecte considerate ca fiind împotriva ordinii constituționale.
Milioane ascunse, aur și finanțări obscure: Mecanismele care alimentau o „logistică financiară paralelă” pentru gruparea lui Călin Georgescu și Horațiu Potra
Sursa: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
16 sept. 2025, 11:57, Politic

În urma perchezițiilor efectuate la două dintre proprietățile deținute de Horațiu Potra, autoritățile au descoperit resurse financiare impresionante: peste 3 milioane de dolari americani, 41.850 de euro și zeci de kilograme de aur, toate ascunse în pereți falși și compartimente special amenajate. Anchetatorii consideră că aceste active reprezentau una dintre sursele principale de finanțare pentru campania electorală a lui Călin Georgescu.

Din această rețea făceau parte și alți apropiați, la care s-au găsit, de asemenea, sume importante. De exemplu, de la Marin Burcea au fost ridicați peste 15.700 RON și 1.470 de euro, în timp ce la domiciliul lui Ovidiu Claudiu Mureșan au fost descoperiți 311.300 de dolari.

Finanțarea cheltuielilor prin intermediari

Monitorizările audio din rechizitoriul procurorilor arată că fluxurile de bani nu erau deloc aleatorii. În ianuarie 2025, Marin Burcea a transferat o sumă de bani direct către unul dintre bodyguarzii lui Călin Georgescu, confirmând astfel suspiciunea că liderul rețelei își asigura protecția prin intermediul unor terți.

De asemenea, se pare că Horațiu Potra acoperea și alte costuri substanțiale, precum chiria lunară de 16.900 RON pentru un autoturism de lux, modelul Mercedes GLE Coupé. Mașina era pusă la dispoziția lui Georgescu printr-o firmă paravan, pentru a ascunde sursa reală a fondurilor.

Legături externe și negocieri pentru sprijin

Conexiunile financiare ale grupului nu se limitau doar la gestionarea numerarului și a aurului. În ianuarie 2025, Marin Burcea a facilitat o întrevedere între Călin Georgescu și ambasadorul Arabiei Saudite, un detaliu care a ridicat semne de întrebare cu privire la posibile finanțări din surse externe.

Totodată, discuțiile interceptate arată că obținerea sprijinului financiar era condiționată de promisiuni pentru beneficii viitoare. Un exemplu concret era negocierea redeschiderii minelor aurifere din țară, un domeniu de interes major pentru anumiți parteneri din Africa.

Ancheta procurorilor dezvăluie un mecanism de finanțare sofisticat, în care numerarul ascuns și întâlnirile diplomatice formau o infrastructură pregătită să sprijine planuri politice radicale.

Procurorii au numit acest sistem o „logistică financiară paralelă”, construită special pentru a eluda legea și a asigura resurse nelimitate celor implicați.

SUMARUL RECHIZITORIULUI. Citește și…

  1. Milioane ascunse, aur și finanțări obscure: Mecanismele care alimentau o „logistică financiară paralelă” pentru gruparea lui Călin Georgescu și Horațiu Potra
  2. Călin Georgescu i-ar fi cerut lui Potra sprijin financiar de 20–35 milioane de dolari de la Frank Timiș, promițând redeschiderea minelor din România
  3. Dosarul privind tentativa de acțiuni împotriva ordinii constituționale îl menționează pe Călin Georgescu de peste 370 de ori. Potra apare de peste 830 de ori
  4. Procurorii au mers pe urmele candidaturii lui Călin Georgescu. Cum a plănuit candidatura și „rețeaua de suport”
  5. Arsenalul impresionant, deținut de Potra în locuința sa din Mediaș, așa cum reiese din rechizitoriul procurorilor
  6. 22 de persoane, inclusiv Călin Georgescu și Horațiu Potra, trimise în judecată pentru tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale