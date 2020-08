Terasele care susţineau evenimente seara sunt cele mai afectate de închiderea la ora 23

Trebuie să-ţi iei adio de la serile în care stăteai pe terasă până târziu şi ascultai muzică live. Măsura închiderii teraselor la ora 23 împiedică patronii să mai organizeze astfel de evenimente până târziu.

După ce afacerile restaurantelor s-au redus la jumătate în ultimele luni, închiderea teraselor mai devreme vine din nou cu pierderi, mai ales pentru localurile care activau mai mult seara.

Andreea Spantoveanu crede că închiderea teraselor la ora 23 îi va aduce o scădere a business-ului de 50%, cu toate acestea va face toate eforturile astfel încât să nu fie nevoie de concedieri.

„Profitul apărea în weekend, când noi aveam petreceri. Activam foarte mult pe zona de seară şi am fost întotdeauna un loc în care lumea venea seara. În momentul de faţă, după ora 10 pot cel mult să-i mai las pe terasă o jumătate de oră să bea o bere , că la 11 fără cinci eu trebuie să am Z-ul scos. Au fost două zile, până acum nu am clar nişte cifre , mai am nevoie de măcar o săptămână să pot face un calcul , dar se va simţi teribil.”, a declarat Andreea Spantoveanu, patron de restaurant.